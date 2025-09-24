Qué es la injuria pulmonar, la nueva complicación que le detectaron a Thiago Medina

Thiago Medina atraviesa días críticos desde el accidente que lo dejó con múltiples fracturas y lesiones internas el pasado 12 de septiembre. En las últimas horas, Daniela Celis -su expareja y madre de sus hijas- compartió un parte médico que confirmó un cuadro de injuria pulmonar bajo cobertura antibiótica.
La injuria pulmonar es una afección grave que implica daño agudo en los pulmones, y puede deberse a infecciones, traumatismos o complicaciones derivadas de cirugías. En el caso de Thiago, los especialistas creen que se desencadenó por las múltiples fracturas costales y las lesiones internas sufridas durante el accidente.
Thiago Medina
Thiago Medina sigue luchando por su vida tras el accidente sufrido hace casi dos semanas.
Web
Qué riesgos tiene la injuria pulmonar
El parte difundido por Celis detalló que, pese a la gravedad, Thiago no necesita drogas para sostener su presión arterial, lo que constituye un dato alentador. Asimismo, se resolvió una atelectasia -colapso parcial de un pulmón- mediante kinesioterapia respiratoria, señal de que algunos tratamientos comienzan a mostrar resultados positivos.
Sin embargo, los médicos advirtieron que el cuadro aún es riesgoso: la injuria pulmonar puede evolucionar hacia un síndrome de distrés respiratorio agudo (SDRA), donde los pulmones se inflaman y se llenan de líquido, dificultando la oxigenación.
Thiago Medina
Thiago Medina sigue luchando por su vida tras el accidente sufrido hace casi dos semanas.
Instagram
El pronóstico sigue siendo reservado y, en este contexto, Daniela Celis pidió nuevamente una cadena de oración por la recuperación de Thiago, quien permanece internado en el Hospital Mariano y Luciano de la Vega, en Moreno. La madre Laia y Aimé, también comparte actualizaciones en redes sociales para mantener informados a los seguidores que acompañan con mensajes de aliento.
Figuras como Julieta Poggio y Camila Denis - hermana del ex Gran Hermano-, además de otros excompañeros de los mediáticos se sumaron al pedido de apoyo con mensajes de fuerza y esperanza. “Pedimos más que nunca fuerzas, y seguir orando por él”, escribió Celis en su última publicación, reflejando el estado de ánimo de su entorno.