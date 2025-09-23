23 de septiembre de 2025 - 09:21

Qué es la atelectasia, la condición médica que le diagnosticaron a Thiago Medina

Daniela Celis enfatizó que el foco del problema que sufre el ex Gran Hermano y cómo eso preocupa a su entorno.

Thiago Medina sigue en estado crítico tras el accidente que sufrió semanas atrás.

Foto:

Web
Los Andes | Agustín Zamora
Por Agustín Zamora

Antes del fin de semana, el joven de 22 años fue operado por una reparación de la parrilla costal. Previamente, ya había sido intervenido para la extirpación de su bazo. Thiago se encuentra sedado y no requiere medicación para la presión arterial. Sin embargo, sus pulmones todavía siguen siendo uno de los órganos más afectados y su evolución es incierta por eso los médicos trabajan con cautela.

Thiago Medina
Thiago Medina sigue en estado crítico tras el accidente que sufrió semanas atrás.

"El día de hoy, Thiago continúa sin requerimientos de drogas para mantener su presión", contó a través de una historia de Instagram la también exparticipante de Gran Hermano, que tiene dos hijas con Medina, las gemelas Laia y Aimé, nacidas en enero de 2024.

"Continúa con respirador, sedado, en terapia intensiva. Sigue con antibióticos. Se presentó un tapón de moco, atelectasia, que está siendo tratado con kinesiología", detalló Daniela.

En ese sentido, enfatizó que el foco del problema que atraviesa Thiago en este momento está en sus pulmones. "Necesitamos que sanen, pedimos oración para que con fe tengamos un mejor diagnóstico. Esperamos evolución”, concluyó.

Thiago Medina
Thiago Medina sigue en estado crítico tras el accidente que sufrió semanas atrás.

El mensaje de esperanza de "Camilota": "Creemos que muy pronto lo vamos a volver a ver sonriendo"

Por su parte, la hermana de Thiago, Camila "Camilota" Deniz también pidió que se mantenga el acompañamiento al joven de 22 años y a toda su familia. "Hoy nuestra familia atraviesa uno de los momentos más difíciles. Mi hermano, nuestra alegría y luz, está luchando por su vida después de un accidente”, comenzó el mensaje en sus redes sociales.

Sabemos que no estamos solos: sentimos el cariño, las oraciones y la energía de cada uno de ustedes que nos siguen y nos apoyan. Gracias por ser parte de esta familia, por acompañarnos en la fe y en la esperanza”, comunicó la mediática.

Camilota sobre Thiago Medina

Qué es la atelectasia, el cuadro diagnosticado a Thiago Medina

La atelectasia es el colapso de una parte o de todo el pulmón, lo que significa que los pequeños sacos de aire (alvéolos) pierden aire y no pueden expandirse adecuadamente. Esto puede ocurrir por una obstrucción de las vías respiratorias, presión externa, un esfuerzo inspiratorio insuficiente, o una deficiencia del surfactante (una proteína que ayuda a mantener los alvéolos abiertos). Es una complicación frecuente después de las cirugías y puede causar dificultad para respirar.

