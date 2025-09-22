La sorpresiva y drástica decisión de América TV por el bajo rating de Santi Maratea en "Trato Hecho"

América TV busca remontar el bajo rating de las últimas semanas con una nueva programación y un acomodo en su grilla, que correrá a partir de este lunes. Uno de los afectados es “Trato Hecho”, el programa de juegos que conduce Santiago Maratea , siendo reducido a tan solo media hora.

De esta forma, Sálvese quien pueda continua con su horario habitual de una hora. Ángel de Brito y su LAM mantienen sus dos horas de programación.

"Trato hecho" saldrá el aire por solo 30 minutos, mientras que el clásico “Polémica en el bar” vuelve a la pantalla de América TV con la conducción de Mariano Iudica a las 22:35.

Con un estreno que parecía prometedor, Santiago Maratea no logró mantener un buen promedio de rating durante su tiempo al aire a comparación de su competencia directa, razón por la cual el programa continúa con tiempo reducido.

La lucha por mantener a flote su programa de juegos en América no es la única batalla que está dando el influencer

Hace unas semanas, el Colegio de Nutricionistas de la Provincia de Buenos Aires denunció al creador de contenidos Santi Maratea por su accionar "agraviante, irresponsable e intrusivo" y, a través de una carta documento, le exigió que se retracte de los dichos y expresiones vertidas en sus redes sociales, principalmente en Instagram.

“Tomamos esta decisión porque, como establece el artículo 12 de la Ley de Trastornos de la Conducta Alimentaria (TCA), no se puede sugerir el consumo de productos dietéticos o dietarios cuando no sos ni médico ni nutricionista”, señaló Laura Salzman, presidenta de la entidad profesional bonaerense.

Santi Maratea Santi Maratea fue denunciado por promocionar un alimento que no es recomendado. Web

Asimismo, añadió: “Como todo influencer, tiene muchísima llegada a un público que puede estar susceptible o necesitado de esa solución que él propone, que puede parecer inofensiva, pero puede también tener riesgos para la salud si no se tiene en cuenta la situación particular de cada individuo”.

“Las y los nutricionistas somos muy cuidadosos en ese sentido porque estudiamos, nos formamos y entendemos los riesgos que implican estas cosas para la salud. A veces parece inocente recomendar un té o una vitamina pero puede resultar realmente peligroso. Por eso está regulado por la Ley de Trastornos de la Conducta Alimentaria”, destacó Salzman.