Dejó a todos sin palabras: Sabrina Rojas volvió a apuntar contra Griselda Siciliani en vivo

La modelo comentó que la actriz mantenía contacto con Luciano Castro mientras estaba embarazada.

Sabrina Rojas lanzó una frase que alteró la charla y dejó marcada la emisión en los estudios de América TV. El comentario, breve y filoso, surgió en medio de una anécdota romántica y apuntó directo contra Griselda Siciliani, actual pareja de Luciano Castro. La tensión, que se venía arrastrando desde hace tiempo, quedó otra vez expuesta frente a las cámaras.

Luciano Castro cumplió 50 años y compartió con su familia, amigos, Griselda Siciliani e hijos (5).jpg El filoso comentario de Sabrina Rojas El conflicto comenzó mucho antes. Rojas, madre de Fausto y Esmeralda junto a Castro, había recordado que cuando estaba embarazada Siciliani mantenía un contacto insistente con el actor. “Cuando yo estaba embarazada, ella mensaje, mensaje, mensaje... entonces bueno, después si pasó o no pasó algo, eso no lo sé. Pero supongo que sí”, declaró meses atrás.

Embed SABRINA ROJAS VOLVIÓ A APUNTAR CONTRA LUCIANO CASTRO



Cc #LAM en América TV @elejercitodelam @AngeldebritoOk pic.twitter.com/wrCfpaHbaK — América TV (@AmericaTV) September 20, 2025 Esa sospecha se sumó luego a la voz de Flor Vigna, también expareja de Castro, quien habló de una supuesta infidelidad del actor con Siciliani. “A mí lo único que me dolió es la infidelidad, pero después él tuvo muchas cosas lindas para conmigo y le deseo lo mejor”, expresó. Así, lo que empezó como rumores terminó en un enfrentamiento abierto en el mundo del espectáculo.

Nació Esperanza, la hija de Luciano Castro y Sabrina Rojas Luciano Castro y Sabrina Rojas. En ese marco, la última emisión del programa parecía transcurrir con normalidad. Álvaro Navia contaba cómo había conocido a Vanina Escudero y relataba detalles de los inicios de su relación. Tras describir la escena de aquel primer encuentro, Navia aclaró: “Yo no le quería decir nada porque ella estaba en pareja y yo estaba en otra cosa”. En ese momento, Rojas interrumpió con ironía: “Ah, pero qué Siciliani que sos”. El comentario, cargado de insinuación, sorprendió al panel. Tartu, Natalie Weber y Martín Salwe quedaron en silencio antes de soltar risas nerviosas.