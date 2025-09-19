19 de septiembre de 2025 - 22:02

Dejó a todos sin palabras: Sabrina Rojas volvió a apuntar contra Griselda Siciliani en vivo

La modelo comentó que la actriz mantenía contacto con Luciano Castro mientras estaba embarazada.

Sabrina Rojas se confesó

Por Redacción Espectáculos

El conflicto comenzó mucho antes. Rojas, madre de Fausto y Esmeralda junto a Castro, había recordado que cuando estaba embarazada Siciliani mantenía un contacto insistente con el actor. “Cuando yo estaba embarazada, ella mensaje, mensaje, mensaje... entonces bueno, después si pasó o no pasó algo, eso no lo sé. Pero supongo que sí”, declaró meses atrás.

Esa sospecha se sumó luego a la voz de Flor Vigna, también expareja de Castro, quien habló de una supuesta infidelidad del actor con Siciliani. “A mí lo único que me dolió es la infidelidad, pero después él tuvo muchas cosas lindas para conmigo y le deseo lo mejor”, expresó. Así, lo que empezó como rumores terminó en un enfrentamiento abierto en el mundo del espectáculo.

En ese marco, la última emisión del programa parecía transcurrir con normalidad. Álvaro Navia contaba cómo había conocido a Vanina Escudero y relataba detalles de los inicios de su relación. Tras describir la escena de aquel primer encuentro, Navia aclaró: “Yo no le quería decir nada porque ella estaba en pareja y yo estaba en otra cosa”. En ese momento, Rojas interrumpió con ironía: “Ah, pero qué Siciliani que sos”. El comentario, cargado de insinuación, sorprendió al panel. Tartu, Natalie Weber y Martín Salwe quedaron en silencio antes de soltar risas nerviosas.

¡Estamos al aire, Sabrina!”, advirtió Tartu en un intento de calmar la situación. Rojas, incómoda, respondió en voz baja: “Pensé que era grabado”. Nadie insistió más. Aunque Navia trató de continuar con su relato y remarcó que su acercamiento con Escudero se dio recién meses después en Mar del Plata.

