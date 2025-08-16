Nicolás González se habría separado ¿por culpa de Sabrina Rojas?: "No hay vuelta atrás"

Un mes atrás, las alarmas se encendieron sobre la pareja del jugador Nicolás González y su novia Paloma Silberberg , luego de que se filtrara un video del futbolista charlando amigablemente con la modelo mendocina Sabrina Rojas en un boliche. Ahora, trascendió que el vínculo se habría roto.

El 15 de julio los rumores de “romance” entre el campeón del mundo y actriz de 45 años sorprendieron a todos, ya que se sabía que él mantenía un romance con Paloma, quién lo acompaño los últimos años en sus logros deportivos.

El video en cuestión no mostraba besos ni tampoco una retirada del boliche junto, pero sí se los veía muy cerca. En aquel entonces, R ojas salió a aclarar que nada de lo que se decía era cierto y detalló la charla amena e informal que habrían tenido.

Por su parte, Paloma , quién con 25 años ha consolidado un público en redes sociales, solo se limitó a subir una historia dando cuenta que no le preocupaba para nada los rumores. Pero ahora, un mes después, la situación sería otra.

Por el momento, los protagonistas no salieron a hablar, pero sí hubo ciertas actitudes raras de parte de ambos. Por ejemplo, Silberberg borró u ocultó de su cuenta de Instagram las imágenes en las que se mostraba junto al delantero . Solo quedó un único posteo, en donde ambos se fotografiaron con la Copa América conseguida en 2024.

La modelo y el futbolista de la Juventus de Italia estaban de novios desde hacía casi dos años y estaban conviviendo en Europa. En julio se habían mostrado juntos y enamorados en Euro Disney.

Si bien no se sabe si el causal de separación fue aquel breve escándalo que lo dejó expuesto o hubo algún otro motivo, lo cierto es que según el periodista Fede Flowers la modelo y el futbolista están “separadísimos”. Además recalcó que entre ellos está “todo mal”. “Es definitivo y no hay vuelta atrás”, dijo.

En las últimas horas, Paloma llamó la atención con una historia en la que cuenta que “en este último tiempo” bajó mucho de peso. “Estoy en modo comer lo que se me canta a la hora que se me canta”, señaló. ¿Otra señal de crisis?