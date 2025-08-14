Rompió el silencio: Evangelina Anderson reveló la razón de su separación con Martín Demichelis

Evangelina Anderson confirmó este miércoles que su relación con Martín Demichelis, ex entrenador de River Plate, llegó a su fin después de 18 años juntos. La modelo habló a la salida de la grabación del programa Los 8 Escalones y, ante la consulta de la prensa, ratificó los rumores de distanciamiento. “Sí, estoy separada, sí, estoy separada”.
Evangelina Anderson
Evangelina Anderson y Martín Demichelis le pusieron fin a su relación de 17 años.
El testimonio de Evangelina Anderson
Consultada por el tiempo que llevaban en esa situación, agregó: “Detalles no doy, pero sí hace bastante”.
Sobre el vínculo actual con Demichelis, la modelo remarcó que mantienen un trato respetuoso y sin conflictos visibles: “Sí, claro, nos llevamos bien. Quedamos en buen término, en buena relación. Está todo bien, súper bien”. En esa línea, subrayó que su foco está puesto en la contención de sus hijos y en preservar su bienestar emocional: “Mi prioridad son mis hijos, la paz de ellos y su estabilidad”.
Consultada sobre cómo transita esta etapa, aseguró que cuenta con un sostén afectivo y laboral que la fortalece: “Estoy muy bien, tengo muchos amigos, una familia maravillosa, mis hijos y el trabajo, que estoy trabajando muchísimo y muy contenta”. Al ser interrogada sobre las versiones que apuntaban a la presencia de terceros en la separación, fue tajante: “No voy a dar detalles. No, no, no”. En cuanto al proceso legal, confirmó: “Estamos en eso”.
Martín Demichelis
La modelo reconoció que el final de la relación no fue un momento fácil de atravesar: “18 años es mucho tiempo. Tampoco voy a decir ‘estoy saltando en una pata’, por supuesto que no. Estamos tratando de salir adelante, como 30 mil parejas que se separan”. A pesar del impacto personal, sostuvo que siempre buscó manejar la situación sin exponerla innecesariamente: “No me escapé nunca, me gusta darles nota porque ustedes siempre me dieron un lugar importante. Pero mi vida no es un show y mi familia no es un circo”.
La pareja, que inició su relación en la primera década de los 2000, compartió gran parte de su vida en el exterior debido a la carrera futbolística de Demichelis, con un paso muy importante en Bayern Múnich. A lo largo de esos años formaron una familia con tres hijos y mantuvieron una imagen pública de estabilidad.