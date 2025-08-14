14 de agosto de 2025 - 21:01

Rompió el silencio: Evangelina Anderson reveló la razón de su separación con Martín Demichelis

La modelo confirmó que aún mantiene contacto con el ex jugador, con quién comparte la crianza de sus hijos.

Evangelina Anderson y Martín Demichelis
Por Redacción Espectáculos

Evangelina Anderson confirmó este miércoles que su relación con Martín Demichelis, ex entrenador de River Plate, llegó a su fin después de 18 años juntos. La modelo habló a la salida de la grabación del programa Los 8 Escalones y, ante la consulta de la prensa, ratificó los rumores de distanciamiento. “Sí, estoy separada, sí, estoy separada”.

El testimonio de Evangelina Anderson

Consultada por el tiempo que llevaban en esa situación, agregó: “Detalles no doy, pero sí hace bastante”.

Sobre el vínculo actual con Demichelis, la modelo remarcó que mantienen un trato respetuoso y sin conflictos visibles: “Sí, claro, nos llevamos bien. Quedamos en buen término, en buena relación. Está todo bien, súper bien”. En esa línea, subrayó que su foco está puesto en la contención de sus hijos y en preservar su bienestar emocional: “Mi prioridad son mis hijos, la paz de ellos y su estabilidad”.

Consultada sobre cómo transita esta etapa, aseguró que cuenta con un sostén afectivo y laboral que la fortalece: “Estoy muy bien, tengo muchos amigos, una familia maravillosa, mis hijos y el trabajo, que estoy trabajando muchísimo y muy contenta”. Al ser interrogada sobre las versiones que apuntaban a la presencia de terceros en la separación, fue tajante: “No voy a dar detalles. No, no, no”. En cuanto al proceso legal, confirmó: “Estamos en eso”.

Evangelina Anderson y Martín Demichelis le pusieron fin a su relación de 17 años.

La modelo reconoció que el final de la relación no fue un momento fácil de atravesar: “18 años es mucho tiempo. Tampoco voy a decir ‘estoy saltando en una pata’, por supuesto que no. Estamos tratando de salir adelante, como 30 mil parejas que se separan”. A pesar del impacto personal, sostuvo que siempre buscó manejar la situación sin exponerla innecesariamente: “No me escapé nunca, me gusta darles nota porque ustedes siempre me dieron un lugar importante. Pero mi vida no es un show y mi familia no es un circo”.

La pareja, que inició su relación en la primera década de los 2000, compartió gran parte de su vida en el exterior debido a la carrera futbolística de Demichelis, con un paso muy importante en Bayern Múnich. A lo largo de esos años formaron una familia con tres hijos y mantuvieron una imagen pública de estabilidad.

