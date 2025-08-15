15 de agosto de 2025 - 22:25

Topless y bikins: el cruce entre Pampita y Evangelina Anderson en Los 8 Escalones

Ambas modelos debatieron sobre el uso que le dan a la prenda. También compartieron sus experiencias durante el embarazo.

Pampita incendió las redes con sus fotos en bikini desde las playas de Punta del Este
Pampita incendió las redes con sus fotos en bikini desde las playas de Punta del Este

Foto:

Por Redacción Espectáculos

En la más reciente emisión de Los 8 Escalones, Pampita, ya consolidada como conductora del ciclo de Eltrece, dejó ver su estilo distendido y humorístico durante un intercambio con Evangelina Anderson. El momento se originó a partir de una pregunta a un participante sobre el origen del bikini.

Leé además

Pampita junto a su hijo Bautista en el primer programa de Los 8 escalones.

La particular elección de look de Pampita para conducir "Los 8 escalones", el programa de Guido Kaczka

Por Redacción Espectáculos
pampita condujo el primer programa de los 8 escalones: el paso de mando de guido kaczka y quienes la acompanan

Pampita condujo el primer programa de "Los 8 escalones": el paso de mando de Guido Kaczka y quiénes la acompañan

Por Redacción Espectáculos

El debate entre Pampita y Evangelina Anderson

La consigna planteaba: “El traje de baño conocido como bikini fue inventado en la década del 70 del siglo XX. ¿Verdadero o falso?”. El concursante respondió “Verdadero”, pero Pampita lo corrigió señalando que el invento data de la década del 40.

Anderson intervino para ampliar la información, apuntando que el diseño fue creación de un francés y que en su época provocó un gran revuelo por mostrar el ombligo, en contraste con los trajes de baño enteros que se usaban antes. A partir de allí, ambas iniciaron un intercambio sobre las prendas actuales, donde mencionaron el uso del hilo dental para evitar marcas de sol.

image
Pampita junto a Evangelina Anderson.

Pampita junto a Evangelina Anderson.

Pampita comentó entre risas que había visto las fotos de Anderson en Instagram, y esta le preguntó si lo utilizaba. La conductora reconoció que sí lo hacía al tomar sol, mientras que la jurado contó que no lo usaba habitualmente.

La conversación subió de tono humorístico cuando Anderson le preguntó si alguna vez había hecho topless en España. Pampita respondió con firmeza que nunca, ni siquiera de joven, aunque admitió sentir “una envidia sana” al ver a mujeres disfrutando libremente del sol y el mar. Entre risas, sostuvo que, si bien no se anima al topless, no tiene reparos en utilizar el hilo dental.

Sus anécdotas durante el embarazo

La charla derivó luego hacia un tema distinto cuando Pampita consultó a un participante sobre un estudio de BabyCenter en Estados Unidos, según el cual el 85% de las mujeres embarazadas tiene antojos, siendo los dulces los más frecuentes para el 49% de ellas.

Embed
Ver esta publicación en Instagram

Una publicación compartida por eltrece (@eltrecetv)

El dato motivó a que ambas compartieran sus experiencias personales: Pampita contó que en sus embarazos prefería opciones saludables como mandarinas y ensaladas, mientras que Evangelina dijo que sus antojos variaron entre dulce y salado, que incluían pickles y papas.

LAS MAS LEIDAS

Te puede interesar

no lo imaginaba: pampita revelo los secretos de su debut en los 8 escalones

"No lo imaginaba": Pampita reveló los secretos de su debut en Los 8 Escalones

Por Redacción Espectáculos
la peor decision: la drastica medida que benjamin vicuna tomaria contra la china suarez

La peor decisión: la drástica medida que Benjamín Vicuña tomaría contra la China Suárez

Por Redacción Espectáculos
Shakira en vivo: Las mujeres ya no lloran World Tour

31 años después: la historia del hit que salvó a Shakira del fracaso musical

Por Redacción Espectáculos
Wanda Nara y L-Gante separados.

No se guardó nada: Wanda Nara le respondió a L-Gante luego de que la bloqueara en sus redes

Por Redacción Espectáculos