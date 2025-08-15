Topless y bikins: el cruce entre Pampita y Evangelina Anderson en Los 8 Escalones

Ambas modelos debatieron sobre el uso que le dan a la prenda. También compartieron sus experiencias durante el embarazo.

En la más reciente emisión de Los 8 Escalones, Pampita, ya consolidada como conductora del ciclo de Eltrece, dejó ver su estilo distendido y humorístico durante un intercambio con Evangelina Anderson. El momento se originó a partir de una pregunta a un participante sobre el origen del bikini.

El debate entre Pampita y Evangelina Anderson La consigna planteaba: “El traje de baño conocido como bikini fue inventado en la década del 70 del siglo XX. ¿Verdadero o falso?”. El concursante respondió “Verdadero”, pero Pampita lo corrigió señalando que el invento data de la década del 40.

Anderson intervino para ampliar la información, apuntando que el diseño fue creación de un francés y que en su época provocó un gran revuelo por mostrar el ombligo, en contraste con los trajes de baño enteros que se usaban antes. A partir de allí, ambas iniciaron un intercambio sobre las prendas actuales, donde mencionaron el uso del hilo dental para evitar marcas de sol.

image Pampita junto a Evangelina Anderson. Pampita comentó entre risas que había visto las fotos de Anderson en Instagram, y esta le preguntó si lo utilizaba. La conductora reconoció que sí lo hacía al tomar sol, mientras que la jurado contó que no lo usaba habitualmente.

La conversación subió de tono humorístico cuando Anderson le preguntó si alguna vez había hecho topless en España. Pampita respondió con firmeza que nunca, ni siquiera de joven, aunque admitió sentir “una envidia sana” al ver a mujeres disfrutando libremente del sol y el mar. Entre risas, sostuvo que, si bien no se anima al topless, no tiene reparos en utilizar el hilo dental.