La particular elección de look de Pampita para conducir "Los 8 escalones", el programa de Guido Kaczka

Pampita debutó este lunes como conductora de “Los 8 escalones”, el tradicional programa de preguntas y respuestas que durante años lideró Guido Kaczka . Fiel a su estilo, optó por un look sobrio y sofisticado que le sentaba perfecto, aunque sin grandes sorpresas para su primera noche al frente del ciclo.

El enojo de Nicole Neumann

Nicole Neumann, que también participó anteriormente como jurado, decidió en esta oportunidad no formar parte. Aunque no lo aclaró conocidas son las rispideces que tiene con Pampita. Incluso se habla de enojo por la decisión de poner a la modelo como conductora y no a ella.

Kaczka, quien decidió que Pampita fuera su reemplazo, aclaró la disputa en entrevistas con programas de chimentos. Sobre el enojo de Nicole, respondió: "No, no creo... Nicole es bárbara y es muy del jurado también, podría haber sido ella y un montón de figuras más, va a venir al programa, está hace mucho con nosotros"