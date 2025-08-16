16 de agosto de 2025 - 10:05

Tuli Acosta habló de su separación de Lit Killah y explicó los motivos: "Orgullosa de..."

Invitada a Luzu TV, la bailarina y cantante contó con detalles todo sobre su separación del trapero, con quien tuvo una relación por más de tres años.

Tuli Acosta explicó los motivos por las que se terminó su relación con Lit Killah.

Los Andes
Por Agustín Zamora

Tuli Acosta, campeona del Bailando 2023, habló por primera vez sobre el fin de su relación con Mauro Román Monzón, más conocido por su nombre artístico: Lit Killah. Los jóvenes estuvieron en pareja tres años y medio y en el stream Se fue larga de Luzu TV ella explicó la ruptura.

“Con Mauro queríamos decirlo, pero no sabíamos cómo”, confesó al inicio de su relato y siguió: “No queríamos caer en lo tradicional porque sentíamos que nuestra relación sale de lo común”.

No seguimos siendo pareja, pero seguimos siendo los de siempre. Seguimos siendo amigos y familia... Eso va a seguir siendo así siempre para mí”, afirmó emocionada de lo que sembraron con el trapero.

Cuál fue la razón de la separación de Tuli Acosta y Lit Killah

Sobre los motivos de la ruptura, ella contó: “El amor mutó por eso tuvimos que cambiarle el título a la relación, por el bien de los dos y para poner las cosas claras”.

Tuli Acosta explicó los motivos por las que se terminó su relación con Lit Killah.

Tuli Acosta explicó los motivos por las que se terminó su relación con Lit Killah.

“Nosotros siempre fuimos claros. Es para mantener la transparencia uno con el otro... Siempre fortalecimos mucho nuestro vínculo con la comunicación, y eso nunca faltó. Creo que es lo que nos hace estar tranquilos y desenvolvernos de esta forma, y decir ‘estoy tranquilo porque estás bien. Y viceversa’. Estamos muy contentos”, compartió luego.

“La frase es ‘te quiero ver feliz’. No hay más que eso… Siento que crecimos los dos mucho y estoy muy orgullosa de nosotros”, cerró, dejando claras las razones de su separación.

