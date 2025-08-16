Tuli Acosta habló de su separación de Lit Killah y explicó los motivos: "Orgullosa de..."

Tuli Acosta , campeona del Bailando 2023 , habló por primera vez sobre el fin de su relación con Mauro Román Monzón , más conocido por su nombre artístico: Lit Killah . Los jóvenes estuvieron en pareja tres años y medio y en el stream Se fue larga de Luzu TV ella explicó la ruptura.

“Con Mauro queríamos decirlo, pero no sabíamos cómo”, confesó al inicio de su relato y siguió: “No queríamos caer en lo tradicional porque sentíamos que nuestra relación sale de lo común ”.

La cantante y bailarina de 24 años, que fue parte de los inicios de Luzu TV - perteneció al extinto programa Red Flag- precisó que entre ambos hay aún muy buena “onda” y aunque dejaron de funcionar como pareja, siguen vinculados de otra forma.

“ No seguimos siendo pareja, pero seguimos siendo los de siempre. Seguimos siendo amigos y familia... Eso va a seguir siendo así siempre para mí”, afirmó emocionada de lo que sembraron con el trapero.

Sobre los motivos de la ruptura, ella contó: “El amor mutó por eso tuvimos que cambiarle el título a la relación, por el bien de los dos y para poner las cosas claras”.

“Nosotros siempre fuimos claros. Es para mantener la transparencia uno con el otro... Siempre fortalecimos mucho nuestro vínculo con la comunicación, y eso nunca faltó. Creo que es lo que nos hace estar tranquilos y desenvolvernos de esta forma, y decir ‘estoy tranquilo porque estás bien. Y viceversa’. Estamos muy contentos”, compartió luego.

“La frase es ‘te quiero ver feliz’. No hay más que eso… Siento que crecimos los dos mucho y estoy muy orgullosa de nosotros”, cerró, dejando claras las razones de su separación.