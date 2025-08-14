14 de agosto de 2025 - 09:58

Mauro Icardi no pierde ni un minuto: el gesto amistoso que tuvo con Evangelina Anderson

En medio de la separación de la modelo y Martín Demichelis, el deportista volvió a quedar en la escena por un gesto hacia la modelo.

Mauro Icardi apareció en plena separación de Evangelina Anderson y Martín Demichelis.

Mauro Icardi apareció en plena separación de Evangelina Anderson y Martín Demichelis.

Evangelina Anderson y Martín Demichelis le pusieron fin a su relación de 17 años. 

Todo nació a partir de que Juariu investigó distintos perfiles de figuras del espectáculo y descubrió un punto en común en estos tiempos. La periodista tucumana averiguó que el futbolista del Galatasaray aparece entre los seguidores de Instagram de la modelo.

En la imagen que subió la panelista se ve el perfil de Anderson, con sus 3,7 millones de seguidores, y al buscar el nombre del deportista, aparece claramente que él la sigue. Debajo, la panelista escribió, con picardía: “¿Mauro ya la seguía?”.

No hay certeza sobre la información compartida por Juariu, ya que Icardi se muestra públicamente muy feliz en pareja con la China Suárez. Es posible que el seguimiento de Evangelina en Instagram haya sido establecido hace tiempo y no implique un coqueteo actual.

Qué hizo Evangelina Anderson apenas se separó de Martín Demichelis

La modelo y el exjugador de futbol compartieron 17 años de su vida juntos, en los que se fueron padres tres veces. Con Bastian, Lola y Emma, la pareja decidió mudarse a México en 2023, porque él fue contratado como el director técnico del Monterrey.

Recién comenzaban a adaptarse a la nueva vida, cuando comenzaron los rumores de crisis. A inicios de la semana, Pepe Ochoa, panelista de LAM dijo que la pareja se habría separado y al parecer, con la decisión de que sea definitivo.

Según comentó el panelista ella "borró un tatuaje que tenía el nombre del director técnico". Pero agregó que esta información se filtró luego de que ambos fueran el colegio de los hijos a comentar la situación por la que estaban atravesando.

