Mauro Icardi no pierde ni un minuto: el gesto amistoso que tuvo con Evangelina Anderson

En medio de la separación de la modelo y Martín Demichelis, el deportista volvió a quedar en la escena por un gesto hacia la modelo.

Días atrás, a pocas horas de que se hiciera pública la noticia de que el exfutbolista Martín Demichelis y la modelo Evangelina Anderson ya no están juntos tras casi 18 años de relación, la atención, de manera inevitable, se centró nuevamente en Mauro Icardi.

Todo nació a partir de que Juariu investigó distintos perfiles de figuras del espectáculo y descubrió un punto en común en estos tiempos. La periodista tucumana averiguó que el futbolista del Galatasaray aparece entre los seguidores de Instagram de la modelo.

En la imagen que subió la panelista se ve el perfil de Anderson, con sus 3,7 millones de seguidores, y al buscar el nombre del deportista, aparece claramente que él la sigue. Debajo, la panelista escribió, con picardía: “¿Mauro ya la seguía?”.

Evangelina Anderson Mauro Icardi apareció en plena separación de Evangelina Anderson y Martín Demichelis. Web No hay certeza sobre la información compartida por Juariu, ya que Icardi se muestra públicamente muy feliz en pareja con la China Suárez. Es posible que el seguimiento de Evangelina en Instagram haya sido establecido hace tiempo y no implique un coqueteo actual.

Qué hizo Evangelina Anderson apenas se separó de Martín Demichelis La modelo y el exjugador de futbol compartieron 17 años de su vida juntos, en los que se fueron padres tres veces. Con Bastian, Lola y Emma, la pareja decidió mudarse a México en 2023, porque él fue contratado como el director técnico del Monterrey.