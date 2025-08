Ángel de Brito explotó contra la hermana de Mauro Icardi: "Buscando fama con tu hermano"

El cruce comenzó cuando el periodista hizo comentarios críticos sobre la actitud de Ivana , lo que desencadenó una respuesta contundente desde España por parte de la ex Gran Hermano.

Ivana, distanciada de su hermano desde hace años y enemistada con Wanda, reaccionó a una supuesta acusación de falsedad hecha por De Brito : “Ángel de Brito diciendo que soy falsa. Como si me conociera de algo el sinvergüenza , lo digo en serio, deberían erradicarse los programas de chimentos, de 10 historias, 15 son inventadas”.

No sé si dije falsa, pero si te digo que SOS de PATÉTICA . Buscando fama con tu hermano millonario y con Wanda Nara. Mejor erradiquemos a LOS PARÁSITOS MEDIÁTICOS. #LAM https://t.co/Gk90SYr33T

Lejos de dar por finalizado el intercambio, Ivana redobló la apuesta y acusó al periodista de oportunismo y manipulación mediática : “Vos no podés usar el término patético contra otra persona porque sos el primero. Mentiroso, conventillero, falso, inventor y a los parásitos mediáticos si te tiran unos billetes los defendés”. Además, deslizó críticas más amplias al mundo del espectáculo: “Ni siquiera me dan de comer”, aseguró , en referencia a su presunto desinterés por los medios.

La tajante respuesta de Ángel de Brito

De Brito le respondió nuevamente, esta vez con ironía y una pregunta provocadora: “Y vos, ¿qué cultura representás? ¿Ser la hermana de un jugador de fútbol? ¿Te creés Silvina Ocampo? ¿Sabés quién es?”. La respuesta de Ivana llegó horas más tarde, cerrando el cruce con un tono sentencioso: “No te voy a dar el placer de saber qué represento, o la persona que soy. No estás a mi altura en ningún aspecto. Seguí creyéndote lo que te creés. La vida se encarga”.

Ángel de Brito Ángel de Brito. Web

No es la primera vez que Ivana utiliza su cuenta de X para opinar sobre la relación de su hermano y sus conflictos con Wanda Nara. Semanas atrás, publicó frases como “Nunca peleen con una comebilleteras profesional” y reconoció que a pesar de no hablar con Mauro desde hace años, sigue sintiéndose afectada por todo lo que dañe a su familia: “Siento que tengo que vomitar todo lo que me han hecho sentir”.