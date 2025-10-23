23 de octubre de 2025 - 22:10

Ángel de Brito volvió a destrozar a la China Suárez: "Una mentirosa serial"

El conductor de LAM volvió a criticar las actitudes de la actriz en sus redes sociales. La catalogó como mentirosa y lamentable.

Ángel de Brito hundió un pocó más a la China Suárez.

Ángel de Brito hundió un pocó más a la China Suárez.

Por Redacción Espectáculos

Ángel de Brito
Ángel de Brito reveló la verdad sobre uno de los temas por el que más le preguntan.

Ángel de Brito reveló la verdad sobre uno de los temas por el que más le preguntan.

Todo comenzó cuando un usuario le preguntó directamente a De Brito: “¿Qué pensás de que la China se burle de las haters como se burlaba de las que se cag...?”. Sin dudar, el periodista respondió: “Ella me parece lamentable. Pero tiene derecho a contestar”. En otra historia, también reaccionó ante un comentario sobre un supuesto “brote” de la actriz y lanzó una frase aún más tajante: “Nunca le creería a una mentirosa serial”.

Las respuesta de la China Suárez en redes

Mientras tanto, Suárez había decidido enfrentar a sus detractores de manera frontal. Luego de publicar tres fotos en su cuenta de Instagram, la actriz comenzó a recibir una serie de mensajes ofensivos. Entre los comentarios que decidió exponer, aparecían frases como: “Esas pestañas y esa boca”, “Vomito”, “Siempre las mismas fotos pedor…” y “Te faltó un poquito más de zoom, ya que no se ve bien tu cara”. En respuesta, la China compartió capturas de esas agresiones junto a las fotos de perfil de quienes las enviaron, dejando al descubierto la violencia verbal que suele recibir.

Ángel de Brito
Ángel de Brito hundió un pocó más a la China Suárez.

Ángel de Brito hundió un pocó más a la China Suárez.

Subió un video con un filtro que agrandaba ojos y boca, sin pronunciar palabra, mirando fijo a cámara. La publicación fue interpretada como una forma silenciosa de denuncia y de burla hacia quienes la atacan. Luego, replicó uno de los comentarios irónicos que sugería “más zoom” en sus fotos: publicó una nueva imagen con un acercamiento extremo, donde solo se veía un ojo, parte de la nariz y la boca, y escribió con sarcasmo: “Ahí va con más zoom. Para que la pongas de fondo de pantalla”.

En otra historia, Suárez compartió un video desmaquillándose y escribió: “Buenas noches. Me espera el amor de mi vida en la camita, mis hijos duermen y tengo sueño ya. ¡Descansen!”.

