La China Suárez no se aguantó la críticas y tomó una decisión contra los usuarios que la critican

La China Suárez quedó en el ojo de la tormenta luego de volverse viral con un video de ella maquillándose, que se llenó de comentarios negativos . Previo a limitar las interacciones en su posteo, la actriz se hartó y contestó a las diferentes críticas.

En el Día de la Madre, la China compartió un video mostrando su look, etiquetando a las marcas de los maquillajes y accesorios que utilizó, como forma de colaboración . Los usuarios comenzaron a dejar comentarios negativos, que la obligaron a limitar sus interacciones.

“ Uffff señora ya se nota que el paso del tiempo no perdona ”, escribió una usuaria. “Pero que valorrrrr Silvia Soledad!!!”, contestó.

“ Los comentarios ”, ironizó una ante la ola de criticas que recibió la China por su look. “Caro, me encanta el filtro de tu foto! Me podrás decir cuál es, por favor? Gracias!”, lanzó filosa.

“Cómo pasar a tener 20 años más en un segundo”, se burló otra cibernauta. Sin filtros, la China la invitó a ella a lucir su look : “Siiii, me encantaría un tutorial del maquillaje de tu foto! Ese sí que está bueno!!”.

¿Acuerdo con Benjamín Vicuña?

La tensa relación de la China Suárez y Benjamín Vicuña habría llegado a su fin, luego de que trascendiera que la ex pareja habría llegado a un acuerdo con respecto a los viajes y la escolaridad de sus hijos pequeños, Amancio y Magnolia. Actualmente, los pequeños están viviendo junto a su madre en Turquía, donde acompaña a Mauro Icardi.

Dejando atrás el polémico post donde califica irónicamente al chileno como “El padre del año”, la botinera habría vuelto a entablar una relación de respeto con el padre de sus hijos, según reveló su abogado Agustín Rodríguez.

“Hay acuerdos que se van cumpliendo y se van llevando a cabo y la realidad es que hoy por hoy está todo bien y todo encarrilado”, contó el letrado en Puro Show (El Trece).