21 de octubre de 2025 - 10:11

La China Suárez no se aguantó la críticas y tomó una decisión contra los usuarios que la critican

Tras un video viral, la actriz enfrentó duras críticas en redes sociales, pero no se quedó callada y respondió con sarcasmo a quienes cuestionaron su apariencia.

La China Suárez no dejó que la sigan criticando.

La China Suárez no dejó que la sigan criticando.

Foto:

web
Los Andes | Agustín Zamora
Por Agustín Zamora

La China Suárez quedó en el ojo de la tormenta luego de volverse viral con un video de ella maquillándose, que se llenó de comentarios negativos. Previo a limitar las interacciones en su posteo, la actriz se hartó y contestó a las diferentes críticas.

Leé además

el bidet ya no se instala en los hogares a la moda: la tendencia que cada vez gana mas fuerza es mucho mas elegante y comoda

El bidet ya no se instala en los hogares a la moda: la tendencia que cada vez gana más fuerza es mucho más elegante y cómoda

Por Andrés Aguilera
Pablo Lescano ya tiene reemplazo en MasterChef Celebrity.

Se conoció quién será el reemplazo de Pablo Lescano en MasterChef Celebrity: ya tuvo su debut

Por Agustín Zamora

En el Día de la Madre, la China compartió un video mostrando su look, etiquetando a las marcas de los maquillajes y accesorios que utilizó, como forma de colaboración. Los usuarios comenzaron a dejar comentarios negativos, que la obligaron a limitar sus interacciones.

Los comentarios”, ironizó una ante la ola de criticas que recibió la China por su look. “Caro, me encanta el filtro de tu foto! Me podrás decir cuál es, por favor? Gracias!”, lanzó filosa.

China Suárez
La China Suárez no dejó que la sigan criticando.

La China Suárez no dejó que la sigan criticando.

“Cómo pasar a tener 20 años más en un segundo”, se burló otra cibernauta. Sin filtros, la China la invitó a ella a lucir su look: “Siiii, me encantaría un tutorial del maquillaje de tu foto! Ese sí que está bueno!!”.

¿Acuerdo con Benjamín Vicuña?

La tensa relación de la China Suárez y Benjamín Vicuña habría llegado a su fin, luego de que trascendiera que la ex pareja habría llegado a un acuerdo con respecto a los viajes y la escolaridad de sus hijos pequeños, Amancio y Magnolia. Actualmente, los pequeños están viviendo junto a su madre en Turquía, donde acompaña a Mauro Icardi.

Dejando atrás el polémico post donde califica irónicamente al chileno como “El padre del año”, la botinera habría vuelto a entablar una relación de respeto con el padre de sus hijos, según reveló su abogado Agustín Rodríguez.

“Hay acuerdos que se van cumpliendo y se van llevando a cabo y la realidad es que hoy por hoy está todo bien y todo encarrilado”, contó el letrado en Puro Show (El Trece).

LAS MAS LEIDAS

Te puede interesar

luego del escandalo: la china suarez y benjamin vicuna llegaron a un acuerdo por la tenencia de sus hijos

Luego del escándalo: la China Suárez y Benjamín Vicuña llegaron a un acuerdo por la tenencia de sus hijos

Por Redacción Espectáculos
graciela alfano volvio a apuntar contra wanda nara y defendio a la china suarez: pobre chica

Graciela Alfano volvió a apuntar contra Wanda Nara y defendió a la China Suárez: "Pobre chica"

Por Redacción Espectáculos
cuanto midio en rating de masterchef celebrity tras el apagon de las fans de la china suarez

Cuánto midió en rating de Masterchef Celebrity tras el "apagón" de las fans de la China Suárez

Por Redacción Espectáculos
cual es la millonaria cifra que l-gante le reclama a su exrepresentante maxi el brother

Cuál es la millonaria cifra que L-Gante le reclama a su exrepresentante Maxi "el Brother"

Por Redacción Espectáculos