21 de octubre de 2025

Se conoció quién será el reemplazo de Pablo Lescano en MasterChef Celebrity: ya tuvo su debut

Luego de su sorpresiva renuncia, el cantante de cumbia ya tiene reemplazo para el reality culinario.

Pablo Lescano ya tiene reemplazo en MasterChef Celebrity.

Por Agustín Zamora

“Cociné con cariño, pero lo que me llevo es la clase de persona que hay acá. La pasé genial”, expresó el músico al despedirse. Ante esto, la producción del reality de Telefe anunció este lunes al músico de rock que lo reemplazará en las hornallas.

Quién es Walas, el cantante Pablo Lescano

Walas es el seudónimo de Guillermo Cidade, músico y compositor nacido en el barrio de Almagro, Buenos Aires. Es ampliamente conocido por ser el líder y vocalista de la banda Massacre, agrupación formada en 1987 que marcó una época en el rock argentino con su estilo skate-punk y su fusión de rock alternativo, hardcore y letras con mirada crítica.

Además de su extensa carrera musical, Walas también incursionó en el teatro, interpretando el papel del “Rey” en la versión musical de El Principito, mostrando su versatilidad artística.

En 2025, el disco Nueve de Massacre ganó el Premio Gardel al Mejor Álbum de Rock, consolidando a la banda como una de las más influyentes del género.

Hijo del músico de chamamé José Vicente Cidade, Walas creció rodeado de arte y ritmo. También fue uno de los primeros skaters de la Argentina, una influencia que se trasladó a la identidad estética y musical de su banda, a menudo descrita como “skate rock”.

Con su incorporación, MasterChef Celebrity suma una nueva figura al elenco y promete una temporada cargada de música, carisma y sabor rockero en las cocinas más famosas del país.

