Se conoció quién será el reemplazo de Pablo Lescano en MasterChef Celebrity: ya tuvo su debut

Luego de su sorpresiva renuncia, el cantante de cumbia ya tiene reemplazo para el reality culinario.

Minutos antes de finalizar gala de eliminación del domingo, que terminó con Roña Castro siendo el primer descalificado de la edición, se conoció una baja inesperada en MasterChef Celebrity: Pablo Lescano, líder de Damas Gratis, dejó el reality culinario por compromisos musicales, que no pensó que se le impedirian competir.

“Cociné con cariño, pero lo que me llevo es la clase de persona que hay acá. La pasé genial”, expresó el músico al despedirse. Ante esto, la producción del reality de Telefe anunció este lunes al músico de rock que lo reemplazará en las hornallas.

Walas es el seudónimo de Guillermo Cidade, músico y compositor nacido en el barrio de Almagro, Buenos Aires. Es ampliamente conocido por ser el líder y vocalista de la banda Massacre, agrupación formada en 1987 que marcó una época en el rock argentino con su estilo skate-punk y su fusión de rock alternativo, hardcore y letras con mirada crítica.

Además de su extensa carrera musical, Walas también incursionó en el teatro, interpretando el papel del “Rey” en la versión musical de El Principito, mostrando su versatilidad artística.

En 2025, el disco Nueve de Massacre ganó el Premio Gardel al Mejor Álbum de Rock, consolidando a la banda como una de las más influyentes del género.