Cuánto midió en rating de Masterchef Celebrity tras el "apagón" de las fans de la China Suárez

Wanda Nara volvió a la conducción del reality de cocina y los números hablaron sobre cómo el público recibió el programa de Telefe con famosos cocinando.

MasterChef Celebrity regresó a la pantalla de Telefe este lunes y lo hizo con fuerza. El ciclo, conducido por Wanda Nara y con el jurado integrado por Germán Martitegui, Damián Betular y Donato Di Santis, debutó luego de la gran final de La Voz Argentina, que había dejado un excelente piso de audiencia.

El reality de cocina comenzó a las 22:15 con un piso de 17.5 puntos de rating, según los datos de Kantar Ibope Media. En ese mismo horario, Buenas Noches Familia, la competencia directa en El Trece, promediaba 5.5 puntos.

Masterchef Celebrity 2025 (2) Los números no respondieron al "apagón" de las fans de la China Suárez La nueva temporada de MasterChef se instaló rápidamente como líder absoluto de la noche televisiva, incluso en medio de la polémica previa. Es que en las redes sociales, las fans de la China Suárez habían convocado a un “apagón” contra Telefe por los conflictos personales que involucraron a la conductora.

Sin embargo, los números demostraron que el público respondió y acompañó el debut. Resta saber si esta tendencia se mantendrá o si se trató de la clásica “curiosidad” de la primera emisión.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/mnemosine2023/status/1977924719195075024&partner=&hide_thread=false Apagón a Wanda, decían... #MasterChefCelebrity Lo mejor! — Kronos, Kairós y Aión (@mnemosine2023) October 14, 2025 Cuál fue el pico de rating de Masterchef Celebrity A las 22:30, el programa seguía en lo más alto con 17.6 puntos de rating, superando ampliamente a sus competidores. Por su parte, Otro día perdido, el ciclo de Mario Pergolini, alcanzaba 4.3 puntos cerca de las 22:50, mientras que MasterChef lograba un pico de 18.1.