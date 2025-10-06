Qué pasa hoy en La Voz Argentina: eliminación masiva y nueva etapa hacia la final

"Me tenés que escuchar más": la queja de Soledad Pastorutti a Nico Occhiato y otro papelón de un participante

Los jurados, Lali Espósito , Luck Ra , Soledad Pastorutti y Miranda !, l legan a este tramo de la competencia con solo cuatro voces en su team. En esta fase, la dinámica se intensifica: los coaches deben evaluar a todos los concursantes por igual, sin importar a qué equipo pertenezcan.

Al final de la gala los dos menos votados de cada equipo quedarán eliminados. Los otros dos participantes, por grupo, lograrán asegurar su lugar en la semifinal.

Team Soledad: Agustín Carletti & Mauricio Tarantola, Luis González, Milagros Gerez Amud y Violeta Lemo.

Team Miranda!: Emiliano Villagra, Eugenia Rodríguez, Joaquín Martínez Urrutia y Pablo Cuello.

¿Por dónde ver La Voz Argentina?

De lunes a jueves, La Voz Argentina puede verse a las 21.45 por Telefe y también a través de HBO Max, donde los episodios quedan disponibles luego de su transmisión.

Además, en YouTube se transmite en vivo en el canal oficial del certamen y Luzu TV, en un formato de react en vivo conducido por Sofi Martínez, Santi Talledo y Momi Giardina.

Promesa cumplida de Luck Ra

Este sábado Luck Ra se presentó el el Estadio Vélez y, como lo prometido es deuda, el artista había anunciado que los últimos cinco concursantes iban a participar del show como teloneros y así lo hicieron.

No solo cumplió sino que lo hizo con creces. Además, de Federico, Nathalie, Nicolás y Thomas, quienes siguen en carrera, cantaron Lucas Barroso el quinto eliminado, al que le había prometido incluirlo a pesar de su baja del certamen. Pero la sorpresa fue que también sumó a Emma Roach, la cordobesa que dejó el concurso en la etapa anterior.

