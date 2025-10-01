"Dejaron morir La Voz Argentina": se pudrió entre los fans por los molestos cambios de Telefe

Nuevo cambio en La Voz Argentina: otra vez fuera del aire y escándalo con Soledad Pastorutti

Llanto, papelón y nervios en La Voz Argentina: los participantes ya no soportan las exigencias de los jurados

Este martes, tras casi una semana sin salir al aire, el conductor Nicolás Occhiato anunció una modificación en el formato de eliminación que sorprendió a los participantes y a los coaches.

“Les propongo algo: tengamos una noche tranquila. Hoy no se va nadie” , expresó el conductor luego de la pausa de 20 minutos hacia el final y con ocho participantes que quedaron en la cuerda floja: Federico Mestre, Jaime Muñoz, “Lucho” González, Lucas Barros, Iara Lombardi, Sofía Verna, Valentino Rossi y Thomas Dantas.

Todos aguardaban expectantes la decisión final de Lali Espósito y Luck Ra, por lo que en las redes no dudaron en cuestionar a la producción: "Están estirando mucho el programa y está perdiendo el encanto. Qué lástima", y “Un quilombo #LaVozArgentina no está ni una semana completa, nadie sabe que días va, nada. Dejaron morir”.

Algunos usuarios apuntaron a la modificación de la esencia del programa, que tradicionalmente en estas instancias tiene presentaciones en vivo con votación del público; otros mencionaron la falta de seriedad de jurados como Lali Espósito que se ausentó dos programas y fue remplazada por Nicki Nicole . Los más resignados, entre las interrupciones por partidos de fútbol y el Martín Fierro, quieren que ya termine para que arranque MasterChef Celebrity.

Un quilombo #LaVozArgentina no está ni una semana completa, nadie sabe que días va, nada. Dejaron morir

Cómo será la eliminación en la próxima gala de La Voz Argentina

Lejos de suspender las definiciones, Occhiato aclaró que los cambios solo postergan lo inevitable: en la gala de este miércoles se despedirá un participante del Team Lali y otro del Team Luck Ra.

“Hoy dormimos tranquilos”, lanzó el conductor con ironía, aunque los nervios entre los artistas se mantenían intactos.

Además, detalló la nueva dinámica: cada coach podrá salvar a dos integrantes de su equipo. Los que no sean elegidos pasarán a la instancia de puntajes secretos, donde los coaches rivales califican del 1 al 10 sin revelar sus decisiones. Con esa modalidad, el jurado va filtrando quiénes siguen en carrera hasta que finalmente el público define la eliminación.