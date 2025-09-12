Una jurado de La Voz Argentina dio el portazo y se bajó: quién la reemplazará

La Voz Argentina atraviesa su tramo decisivo y cada gala suma expectativas en el público. Sin embargo, en medio de la recta final, se conoció que una de las figuras centrales del jurado no estará en el próximo programa. Se trata de Lali Espósito , quien no pudo participar de una de las grabaciones, y la producción ya encontró a su reemplazo.

La información se conoció en el streaming del programa que conducen Sofi Martínez, Momi Giardina y Santi Talledo , donde confirmaron la novedad que sorprendió a los seguidores del reality musical.

“Tengo a quien reemplaza a Lali en el próximo programa porque no está. Lo voy a decir… Nicki Nicole . Tremendo que venga a La Voz Argentina y la dupla va a ser Nicki Nicole y La Joaqui”, reveló Sofi sobre el final de la transmisión del jueves.

De esta manera, la cantante rosarina será parte del jurado y compartirá mesa con La Joaqui, generando una dupla inédita en el certamen. Según trascendió, Lali no pudo estar presente por cuestiones laborales vinculadas a sus últimos conciertos en el estadio de Vélez, donde agotó localidades en varias oportunidades.

Nicki Nicole estará reemplazando a Lali en el próximo programa de La Voz Argentina el Domingo 14 de septiembre. pic.twitter.com/n6CneDo7x4

La producción decidió resolver la ausencia con una colega de peso , que hoy brilla en la escena urbana y cuenta con una sólida proyección internacional.

el día que Lali y nicki nicole estuvieron juntas en la voz

Nicki Nicole grabó su participación en uno de los programas ya listos para salir al aire, por lo que los fanáticos podrán verla a partir del lunes 15 de septiembre. La decisión busca mantener la dinámica del ciclo en su etapa más caliente, cuando los participantes se juegan todo por un lugar en la final.

La presencia de Nicki promete refrescar la pantalla con su estilo y generar un cruce interesante con los otros jurados, que se han convertido en protagonistas del show por su química y sus peleas por quedarse con las mejores voces.

Mientras tanto, Lali continúa con su agenda artística, que este año la llevó a batir récords históricos. A pesar de no estar en el próximo episodio, se espera que regrese al programa para acompañar a su equipo en las definiciones más importantes.