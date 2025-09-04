"Para molestar a Nico Occhiato": la razón detrás de una elección de Miranda! en La Voz Argentina

El team Miranda! tuvo su primer round en La Voz Argentina, donde todos los participantes del grupo se presentaron en busca de un lugar en la próxima etapa. En medio de la tensión por las elecciones, Ale Sergi y Juliana Gattas sorprendieron con una divertida confesión sobre la canción que le asignaron a una participante para molestar a Nico Occhiato.
Conocido por su dificultad para pronunciar los títulos de las canciones en inglés, el conductor del certamen, padece cada vez que los jueces asignan una melodía anglosajona a sus competidores.
En el momento de la asignación de la canción para Eugenia Rodríguez, Ale explicó entre risas: “Me gusta que vos cantes esta canción y, además, porque quiero ver cómo hace Nico Occhiato para decir ‘It’s all coming back to me now’. La elegimos un poco por vos y otro poco para divertirnos con Nico”. Juliana no tardó en sumarse a la broma e incluso imitó al conductor en vivo.
De los Miranda! para Nico Occhiato
El momento llegó cuando Nico tuvo que presentar la canción y, con humor, reaccionó: “Le agradezco mucho a mis amigos de Miranda por este tema”. Desde el fondo, Ale le tiró besos y señaló: “Para vos”. Tras escucharlo, Juliana destacó entre aplausos: “Espectacular, Nico”.
Antes de retirarse del escenario, Eugenia confirmó la intención detrás de la elección: “Me lo dijeron en el coacheo. Esta canción primero era para mí, pero también para ver cómo lo decía Nico”. Occhiato no se quedó callado y cerró la escena con ironía: “¡Unos amigos los Miranda!”.
¿Cómo le fue a Eugenia en la competencia?
Eugenia Rodríguez, la tucumana de 27 años, sorprendió a todos por su caudal de voz durante su presentación en vivo frente a los jueces. “Creo que sos de las voces más potentes de todo el programa. te han dado grandes canciones de la historia de la música y es impresionante como las interpretas”, resaltó Lali Espósito.
Soledad Pastorutti destacó su labor en la primera mitad de la canción que estuvo sola con el piano la primera parte de la canción. Al momento de la elección, los Miranda! la salvaron primero y pasó a la siguiente ronda.
Eugenia, la primera salvada.
