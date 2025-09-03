Perdió a sus papás, cuida a su hermana y es candidato a ganar en La Voz Argentina 2025

Un participante de La Voz Argentina interpretó un tema que lo toca muy de cerca por su historia familiar. Es integrante del team Luck Ra y fue el jurado quien tuvo que contenerlo ante las lágrimas: "Respirá, tranquilo", lo alentó.

Nicolás Behringer soñaba con hacer la canción de Ozzy Osbourne que le eligió Luck Ra. Se trata de “Mama I'm coming home”.

“ Es muy fuerte ese tema para mi y es un honor poder hacerlo ”, reflexionó el participante sobre la elección de melodía en el ensayo íntimo con el jurado antes del vivo. El cuartetero remarcó que al joven se le nota que viene de la calle y que eso lo potencia a dar todo en el escenario.

Con la voz quebrada desde la primera estrofa, Behringer interpretó en vivo en el escenario del certamen la balada que habla sobre el regreso al hogar, después de un periodo de adicciones y la lucha por la sobriedad, simbolizando la redención y el profundo amor a su familia.

“Vamos arriba”, lo alentó Luck Ra en el final de la presentación. Coreado por el público con un “olé, olé, olé Nico” y entre las lágrimas, que no paraban de salir, repitió que era un tema muy significativo para él.

“Respirá, tranquilo. Lo superaste, misión cumplida”, lo calmó. Sobre la melodía del músico y compositor inglés que falleció hace un mes, Nicolás aclaró: “Osbourne es un ídolo para mi y es un honor poder hacer este tema con todo lo que significa”.

La dura historia de vida de Nicolás Behringer

Nicolás perdió a sus papás y desde entonces se hace cargo del cuidado de su hermana pequeña. Su padre falleció hace seis años justo cuando estaba por empezar a cantar, ninguno de los dos pudo verlo realizado como artista.

“Siento que viví muchas vidas en poco tiempo, estuve en situación de calle hasta los 13 y vivimos cosas intensas con mi hermanita que tiene 10 años menos", contó en presentaciones anteriores.

Conmovido con su historia Luck Ra le había regalado un celular para que pueda mejorar la calidad de su contenido en redes sociales. El cantante se graba en las paradas del subte de Buenos Aires donde hace shows a la gorra.

¿Qué pasó con el participante del team Luck Ra?

Luego de que se presentaran los ocho participantes del equipo de Luck Ra, el cuartetero debía salvar a cuatro, los jurados restantes a tres y el que no fuera elegido quedaba automáticamente eliminado.

“Me gustaron todos, quedan los ocho mejores. La decisión es subjetiva y relativa”, explicó. Y agregó que el primer salvado fue Nicolás Behringer. Le siguió el dúo de hermanos Enrique y Tomás Olmos y Emma Roach.

Soledad Pastorutti, Lali Espósito y Miranda! debían elegir a los otros tres. Sin embargo, Nicolás Occhiato anunció que "había una demora por una situación especial". Luego, comunicó que Federico Mestre y Thomas Dantas eran los mejores puntuados, motivo por el cual pasaban a la próxima instancia.

Occhiato reveló que había un triple empate entre Nathalie, Lucas y Eduardo y que la decisión la debía tomar Luck Ra. "La primera que continúa es Nathalie Aponte", reveló el jurado y agregó que para ellos es injusto porque a veces toma malas decisiones al momento de asignar los temas.

Finalmente, salvó a Lucas Barros y quedó eliminado Eduardo Desimone, oriundo de San Juan.