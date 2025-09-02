¿Alan Lez es el ganador de La Voz Argentina 2025?

Tras una emotiva presentación de Alan Lez , que dejó a todo el estudio en silencio antes de estallar en aplausos, se abre una gran incógnita: ¿está en el team de Lali Espósito el gran ganador de La Voz Argentina ?

Con el anuncio de que le iba a dar una de las canciones más emocionantes de la historia de la música, Lali le otorgó a Alan “Who wants to live forever”, de Freddie Mercury . “Fuertísimo”, aseguró el participante en el ensayo íntimo con la artista pop, quien había adelantado que iba a estar destruida en el escenario.

En la primera ronda de presentaciones en vivo, Alan estaba vestido de un blanco angelical pero con unos toques histrionismo y referencia a Mercury, como una boa de plumas y su saco al estilo traje.

Acostumbrados a ver shows estridentes, movimientos estudiados y mucho desparpajo del participante, esta vez se limitó a que su voz hiciera fuera el protagonista y llevó a todos en el set de Telefe en un viaje reflexivo sobre la vida y la muerte.

Con una mirada dramática cerró su interpretación y se largó a llorar sobre el micrófono. “Woow”, fue Lali la primera en estallar en elogios. “Buenísimo”, aportó Soledad Pastorutti .

Embed - Alan Lez - "Who wants to live forever" - Team Lali - 1° Round - La Voz Argentina 2025

Alan pidió perdón por el llanto y agregó que el tema le impactaba muchísimo. Ante la pregunta del conductor, Nicolás Occhiato, explicó: “El tema de la vida y la muerte nos rodea todo el tiempo y yo lo viví hace poco muy de cerca. Mi viejo está tan presente y me recuerda mucho ese límite y sabes que en algún momento todo termina”, explicó.

La emoción de Lali

Secándose las lágrimas, Lali remarcó su talento y corazón. “Más allá de lo vocal, es aquello que uno quiere explicar cuando se trata del arte. Es una conjunción de un montón de cosas inexplicables, es la conjunción de un montón de cosas etéreas que un ser tiene y que las puede expresar: en este caso cantar”, analizó.

La estrella pop le dijo a Alan que nació con una magia que logra poner lo indecible en algo concreto y que esta fue su mejor presentación. “Esta vez no hizo falta ese Alan histriónico y de movimientos pensado, porque tenés una voz impecable. Me emociona escucharte y verte”, cerró.

¿Qué pasó con Alan Lez en La Voz Argentina?

Basándose en su corazón y en lo que vio esa noche, Lali eligió como primer salvado "al artista que atravesó con su voz" y así fue cómo le dio su voto de fe, primero, a Alan Lez. En las redes sociales, de guiarse por número de visualizaciones y viralización, el joven lidera la conversación. ¿Ganará el certamen este año?