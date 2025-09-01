1 de septiembre de 2025 - 10:07

¿Hay favoritismo? Luck Ra y el exorbitante regalo a un participante de La Voz Argentina

El jurado sorprendió a Nicolás Behringer, tras ser salvado por el público, con una herramienta que le facilitará su carrera musical.

gentileza
Los Andes | Redacción Espectáculos
Por Redacción Espectáculos

La última gala de La Voz Argentina estuvo marcada por la emoción y las sorpresas en el team Luck Ra. Entre lágrimas, festejos y un gesto inesperado del propio coach, se confirmaron los ocho participantes que seguirán adelante en la competencia. El jurado hizo un regalo a un participante y ¿marcó un favorito?

Anunciado como el más votado del team Luck Ra, Nicolás Behringer, recibió la primera salvación telefónica y lo tomó con lágrimas de emoción y alegría. “Es montón”, dijo el joven que fue uno de los favoritos en redes sociales desde sus primeras presentaciones.

Luck Ra se justificó y dijo que lo mejor que le pudo haber pasado es ir al voto telefónico. “Vos también empezaste a subir muchos más videos, me aparecías en TikTok”, analizó el cuartetero.

Embed - El gran gesto solidario de Luck Ra con Nicolás Behringer - La Voz Argentina 2025

Nicolás se muestra en sus redes cantando en distintos lugares: como el tren y hasta en la calle Corrientes, a cuadras del Obelisco. Incluso, hizo una gran campaña para ser salvado junto a otros compañeros del team del cuarteto, que tampoco habían sido elegidos, como Lucía Lencina.

El sorpresivo regalo de Luck Ra a un participante

“Veo que sos una persona que usa mucho el celular, así que me nació de todo corazón. Quería regalarte un celu bien piola y bien facha”, dijo mientras avanzaba al escenario y le aclaraba que era para que pueda realizar sus videos en alta calidad.

Nicolás Occhiato, conductor del ciclo, sorprendido agregó que nadie sabía que iba a hacer eso y con “te quiero, guacho”, de Luck Ra, sellaron el regalo con un gran abrazo. Sus compañeros de sillas, como Lali Espósito y Soledad Pastorutti celebraron el acto del “primo”.

Los elegidos del team Luck Ra: quiénes avanzan en la competencia

El equipo de Luck Ra ya quedó definido tras la ronda de playoffs. El coach cordobés aseguró de manera directa a Thomas Dantas, Nathalie Aponte, Lucas Barros, Emma Roach y Federico Mestre, quienes avanzaron automáticamente a la siguiente etapa.

Embed - El público eligió los 3 artistas que seguirán en el Team Luck Ra - La Voz Argentina 2025

Los tres lugares restantes se resolvieron por votación del público. Finalmente, Nicolás Behringer, el dúo de hermanos Enrique y Tomás Olmos, y Eduardo Desimone fueron los más queridos y se sumaron al grupo, completando así la formación de los ocho integrantes que representarán al cantante en lo que viene de la competencia.

