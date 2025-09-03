Las repudiables críticas que enfrenta la participante paraguaya en La Voz Argentina

Nathalie Aponte avanza con el team Luck Ra. Sin embargo, usuarios en las redes sociales cuestionaron su talento vocal, su nacionalidad u hasta si es amateur.

Nathalie Aponte es integrante del team Luck Ra en La Voz Argentina, tiene una forma de cantar cautivadora y es de Paraguay. Esta última característica fue suficiente para que en redes sociales se generara una polémica sobre si debía participar o, incluso, tener la posibilidad de ganar una cantante extranjera el concurso que lleva la impronta nacional.

“Quizás sonará un poco xenófobo (y sí) pero por qué hay una paraguaya en La Voz Argentina, la quiero afuera ya”, expresó una usuaria en X. Otros cuestionaron si era reconocida en su país, ya que el certamen prohíbe que compitan artistas profesionales. En otros mensajes repudiables, la interpelaron por el color de sus ojos, si era real o lentes de contacto.

Con todo el respeto del mundo, sigue siendo la voz ARGENTINA… hasta cuando van a dejar a la paraguaya???

pic.twitter.com/H8PYFiY5CI — Memé (@melinasol143) August 13, 2025 En su primera presentación, Aponte interpretó el tema viral "I see red", se dieron vuelta las cuatro sillas y remarcó su deseo de ser parte del formato que no se encuentra en su lugar natal.

“Es un sueño impresionante estar en este país”, remarcó en ese momento y contó que viajó a Argentina exclusivamente para estar en La Voz.

y bueno amor x algo se llama LA VOZ ARGENTINA no la VOZ PARAGUAYA https://t.co/T2schXh23y — MIMI (@hyjnmimi) August 26, 2025 La última presentación de la participante paraguaya Desde ese momento, la cantante estuvo en el team Luck Ra y pasó con creces las primeras instancias, como las batallas y los knockouts. En los playoffs fue la segunda en ser salvada por el jurado. Sin embargo, en esta última instancia de los vivos cantó un mashup que le jugó en contra.