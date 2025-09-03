Las repudiables críticas que enfrenta la participante paraguaya en La Voz Argentina

Nathalie Aponte es integrante del team Luck Ra en La Voz Argentina, tiene una forma de cantar cautivadora y es de Paraguay. Esta última característica fue suficiente para que en redes sociales se generara una polémica sobre si debía participar o, incluso, tener la posibilidad de ganar una cantante extranjera el concurso que lleva la impronta nacional.
“Quizás sonará un poco xenófobo (y sí) pero por qué hay una paraguaya en La Voz Argentina, la quiero afuera ya”, expresó una usuaria en X. Otros cuestionaron si era reconocida en su país, ya que el certamen prohíbe que compitan artistas profesionales. En otros mensajes repudiables, la interpelaron por el color de sus ojos, si era real o lentes de contacto.
En su primera presentación, Aponte interpretó el tema viral “I see red”, se dieron vuelta las cuatro sillas y remarcó su deseo de ser parte del formato que no se encuentra en su lugar natal.
“Es un sueño impresionante estar en este país”, remarcó en ese momento y contó que viajó a Argentina exclusivamente para estar en La Voz.
La última presentación de la participante paraguaya
Desde ese momento, la cantante estuvo en el team Luck Ra y pasó con creces las primeras instancias, como las batallas y los knockouts. En los playoffs fue la segunda en ser salvada por el jurado. Sin embargo, en esta última instancia de los vivos cantó un mashup que le jugó en contra.
Nathalie hizo una reversión de "Call me maybe” y “How will I know" que sonó extraña desde el principio y se llevó caras de sorpresa de los jueces. Incluidos los Miranda!, que votaron desde el comienzo de la presentación.
“Siempre que venís nos traes felicidad”, acotó brevemente Luck Ra. Nathalie cerró con un saludo a su tierra natal y un agradecimiento a Argentina, sin saber que en redes no le dejaron pasar la dudosa presentación.
La joven fue salvada en última instancia por Luck Ra, quien asumió su mea culpa en la asignación de los temas. Gracias a un empate técnico y a que el cuartetero tomó la decisión, la paraguaya sigue en La Voz Argentina, aunque por poco.
Nathalie Aponte fue salvada en última instancia de La Voz Argentina.
