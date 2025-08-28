Ecuador: un policía le impidió a un ciego subir al metro con su perro guía y lo obligó a "leer las normas"

El hombre sólo intentaba viajar con su animal de asistencia, pero recibió insultos y maltrato. La Empresa de Transporte repudió el hecho y expulsó de inmediato al trabajador.

Un caso generó enojo en Ecuador: un guardia de seguridad le negó el acceso a un pasajero no vidente y lo obligó, de manera absurda, a leer las normas de ingresos. El hecho, calificado de “discriminatorio”, quedó registrado en video que luego se volvió viral en redes sociales. Hubo repudio generalizado.

El episodio ocurrió en la estación Eloy Alfaro de la Ecovía, en Quito, cuando el abogado Andy Díaz intentaba subir al transporte público acompañado de su perro guía. Sin embargo, el vigilante lo detuvo alegando que no se permitían animales, a pesar de que el usuario presentó su carnet oficial.

La víctima le explicó que la identificación acreditaba al perro como animal de asistencia. No obstante, recibió un “no” cómo respuesta.

Embed #Ecuador | Fue despedido un guardia de #Ecovía que impidió el paso a un joven con discapacidad visual que se desplazaba con su perro guía. El guardia le ordenó leer las normas pese a su evidente ceguera. El hecho ha sido calificado como un acto de discriminación. pic.twitter.com/gEHle3Hhb0 — Expedientes (@Expedientes_ec) August 27, 2025 La situación escaló cuando el guardia insistió en que Díaz debía leer el cartel con las prohibiciones. Fue entonces que, visiblemente alterado, el hombre gritó: “¡Léame usted las normas, yo no veo, señor! ¿Qué le pasa?”, una frase que se escuchó en el video y sensibilizó a todos los usuarios que vieron el video.

Reacción de las redes: sanción al seguridad El video, difundido el 25 de agosto en TikTok, ya superó los 8 millones de reproducciones y desató un debate sobre la falta de capacitación y empatía del personal de seguridad. “Un policía le ordena a un ciego leer las normas. Ahora sí lo vi todo”, comentó un usuario, sin creer lo que había sucedido.

Otros apuntaron directamente a la empresa de transporte y a la firma de seguridad como responsables. Ante la polémica, la Empresa Metropolitana de Transporte de Pasajeros emitió un comunicado en el que repudió el accionar del vigilante, anunció la desvinculación inmediata del trabajador y aplicó una sanción económica a la empresa de seguridad que lo contrató.