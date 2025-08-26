"Le debe haber jodido eso": Nacho Sureda apuntó con dureza contra Juan Minujín

Las declaraciones de Nacho Sureda reavivaron la polémica en torno a los vínculos entre los protagonistas de El Marginal.

Nacho Sureda sorprendió con un duro descargo contra Juan Minujín en medio del estreno de En el Barro, la serie spin off de El Marginal que volvió a reunir a varios de los protagonistas de la saga. En diálogo con Juan Etchegoyen en Mitre Live, el actor criticó la participación de su colega en la ficción.

Nacho Sureda, Pantera de "El marginal 2", incendia las redes con sus fotos super sexies Nacho Sureda, Pantera de "El marginal 2". La dura declaración de Nacho Sureda “A mí la serie En el Barro me gustó y me gustó que llamen a Gerardo Romano, pero lo único que me pareció innecesario es la aparición de Juan Minujín. Lo de Minugil estuvo de más, yo le digo así. Ya está, la gente no lo quiere ver más y no aporta nada a la serie”, lanzó Sureda, dejando en claro su malestar con la presencia del actor en la producción.

Embed Nacho Sureda, ex 'Marginal', aniquiló a Juan Minujín: "A 'Minugil' la gente no lo quiere ver más"



El actor charló con @juanetchegoyen y expresó que la participación de Minujín en la serie le pareció "innecesaria".https://t.co/hSK7yCWkrq pic.twitter.com/pCbGDkuJDj — Haceinstantes (@Haceinstantes) August 26, 2025 Luego, el intérprete recordó una experiencia incómoda que vivió con Minujín en los premios Martín Fierro: “Un día me lo crucé después de haber trabajado en El Marginal con él y tuve una situación particular. Le estiré la mano para saludarlo y me metió un corte de rostro, ni me la dio. Se tomó el palo, cortada de rostro tipo Maradona. Me sorprendió porque yo tenía la mejor, después entendí lo que le pasaba y ahí me quedó una espina con él”.

La reacción de Juan Minujín Sureda sostuvo que detrás de esa actitud se escondía el peso del ego dentro del ambiente artístico: “El ego de los actores es complicado. Él era el protagonista de la primera temporada de El Marginal y el personaje que pegó fuerte fue el de Nicolás Furtado. Le debe haber jodido eso y después, cuando pegó mi personaje, tampoco le gustó”.

Comienza el rodaje de una nueva temporada de "El marginal" Juan Minujín en "El marginal". Y agregó que en las temporadas siguientes, cuando Minujín asumió como productor asociado, él fue uno de los que quedó afuera de los llamados: “Justo casualidad a mí no me llamaron. Jamás había contado esto y lo tenía guardado, necesitaba sacarlo. Que vaya a terapia a resolver sus cosas”.