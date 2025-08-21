"Para no morirme": Wanda Nara y una grave confesión sobre su estado de salud

Wanda Nara regresó este jueves a la Argentina tras un viaje laboral a Estados Unidos y, al arribar al Aeropuerto de Ezeiza, brindó declaraciones a Puro Show (eltrece) en las que se quebró al hablar de su presente. Contó qué atraviesa un momento delicado de salud y cómo es su vínculo actual con Mauro Icardi.
Su delicado estado de salud
La mediática aseguró que le dolió enterarse de que Mauro Icardi la había acusado de haber estado narcotizada durante su viaje con L-Gante por Europa. “Es terrible que todo el tiempo me estén juzgando. Me ocupo de que estén todos bien y no falte nada. Me estoy ocupando de mi salud. Estoy bien. Tomo una medicación carísima que no se puede mezclar con drogas. Mauro sabe que me medico para no morirme y seguir estando con mis hijos”, expresó conmovida.
Su descargo contra Mauro Icardi
En su descargo, dejó entrever que está agotada de las especulaciones mediáticas. “Hay muchas situaciones que ustedes no conocen. Estoy cansada. El dinero puede comprar todo, menos la verdad. Con el tiempo se van a saber un montón de cosas. Yo trabajo y hago mi vida. Hasta acá llegué”, afirmó con indignación. También deslizó que el futbolista sería responsable de pagar las cuotas de 150 mil dólares de los colegios de Amancio, Magnolia y Rufina, los hijos que la China Suárez tuvo con Benjamín Vicuña.
Mauro Icardi y la China Suárez z
El rumor de embarazo de la China Suárez
En el mismo diálogo sorprendió con una revelación que reavivó rumores: “Quizás pronto ya tengan la noticia que nos imaginamos, Mauro me lo contó”, dijo en referencia a un posible embarazo de la actriz. Consultada sobre su relación con la ex de Vicuña, con quien protagonizó fuertes enfrentamientos mediáticos en el pasado, sostuvo: “Si te digo la verdad, con una mano en el corazón, me da lástima lo que va a vivir. Todo lo que muestra no es real. Como mujer soy empática y la compadezco”.