"Para no morirme": Wanda Nara y una grave confesión sobre su estado de salud

La conductora dijo entre lágrimas cómo es su situación actual. También opinó sobre la relación entre Mauro Icardi y la China Suárez.

Wanda Nara regresó este jueves a la Argentina tras un viaje laboral a Estados Unidos y, al arribar al Aeropuerto de Ezeiza, brindó declaraciones a Puro Show (eltrece) en las que se quebró al hablar de su presente. Contó qué atraviesa un momento delicado de salud y cómo es su vínculo actual con Mauro Icardi.

Wanda Nara Wanda Nara. Instagram Su delicado estado de salud La mediática aseguró que le dolió enterarse de que Mauro Icardi la había acusado de haber estado narcotizada durante su viaje con L-Gante por Europa. “Es terrible que todo el tiempo me estén juzgando. Me ocupo de que estén todos bien y no falte nada. Me estoy ocupando de mi salud. Estoy bien. Tomo una medicación carísima que no se puede mezclar con drogas. Mauro sabe que me medico para no morirme y seguir estando con mis hijos”, expresó conmovida.

Embed Wanda Nara contó que vivió situaciones de violencia con Mauro Icardi y rompió en llanto al hablar sobre el tema: "hay muchas situaciones que ustedes no conocen".#lovieneltrece #PuroShow pic.twitter.com/wJ4IjlHJFQ — eltrece (@eltreceoficial) August 21, 2025 Su descargo contra Mauro Icardi En su descargo, dejó entrever que está agotada de las especulaciones mediáticas. “Hay muchas situaciones que ustedes no conocen. Estoy cansada. El dinero puede comprar todo, menos la verdad. Con el tiempo se van a saber un montón de cosas. Yo trabajo y hago mi vida. Hasta acá llegué”, afirmó con indignación. También deslizó que el futbolista sería responsable de pagar las cuotas de 150 mil dólares de los colegios de Amancio, Magnolia y Rufina, los hijos que la China Suárez tuvo con Benjamín Vicuña.