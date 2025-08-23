Se supo por qué Wanda Nara dejó colgado a Marley y no quiso participar de Por el mundo

Cuando habitualmente Wanda Nara suele gritar a los cuatro vientos a dónde viaja y por qué, ostentando así su lujosa vida y sus múltiples actividades, lo cierto es que su reciente paso por Los Ángeles, Estados Unidos, lo hizo en el mayor de los silencios.

En tanto, desde Intrusos, Rodrigo Lussich y Adrián Pallares revelaron este viernes que a pesar de ser figura exclusiva de Telefe , Wanda Nara viajó para darle una entrevista a Dante Gebel en el que será la figura entrevistada del primer programa de la nueva temporada de La divina noche que se verá próximamente en la pantalla de El Trece.

Así, los conductores del programa de espectáculos hicieron saber que esta nota de Wanda al canal de la competencia no habría caído para nada bien en las autoridades del canal de las pelotas, cuando por estas horas están en plena pre-producción de MasterChef Celebrity, el reality culinario que la volverá a tener como conductora y por el momento no habría aceptado hacer entrevistas con el canal que la tiene contratada.

Fue allí que tras remarcar que Wanda se ha negado sistemáticamente a visitar el programa de Georgina Barbarossa, aparentemente enojada con la conductora por sus opiniones al analizar su escandalosa separación de Mauro Icardi , Karina Iavícoli explicó que fue por esta entrevista pautada con Gebel en Estados Unidos el motivo por el que habría dejado colgado a Marley .

A comienzos de agosto, en Infama (América TV), Wanda Nara sorprendió al contar un detalle desconocido sobre el detrás de escena de la entrevista que Marley le hizo a Mauro Icardi en el debut de la nueva temporada de Por el mundo (Telefe).

“Hace tres años que Telefe me paga un sueldo”, señaló la conductora, dejando en claro su relación laboral con el canal. Ante esa declaración, un cronista le retrucó: “Sí, pero también ponen a Mauro y a la China...”.

Lejos de incomodarse, Wanda respondió con naturalidad: “Sí, pero les pasé yo el teléfono de mi ex”, y explicó: “Yo estoy en contacto con Fede Levrino todo el tiempo. Y querían una camiseta, no sé, querían ir”.

De esta manera, dejó entrever que, pese a los conflictos pasados, mantiene un vínculo cordial con la producción de Telefe e incluso fue ella quien facilitó el contacto con Icardi para la entrevista.

Sin embargo, al cierre de la nota, Marcela Tauro lanzó un comentario que generó suspicacias sobre la actitud de Wanda: “Lo que quedó claro es que ella es tan superada”.