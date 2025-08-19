Mauro Icardi fue declarado deudor alimentario y le embargarán más de 100.000 dólares

Así lo determinó la Justicia, tras la denuncia de Wanda Nara. Además, le embargarían la "casa de los sueños".

El problemas entre Wanda Nara y Mauro Icardi no cesan y este martes sumó un nuevo capítulo. El futbolista fue declarado como deudor alimentario ante la Justicia argentina. Se debe a la falta de pagos de la cuota alimentaria de sus hijas Francesca e Isabella.

Recientemente comenzó a circular un documento, desde el despacho judicial del Juzgado Civil 106 de Buenos Aires, donde Wanda Nara denuncia a Mauro Icardi por la causa relacionada con un incidente de ejecución de alimentos. Según la ley argentina, una vez declarado como deudor, de volver a Argentina, no podrá salir del país hasta que salde su deuda con la Justicia.

Wanda Nara y Mauro Icardi El escrito también destaca que la suma embargada es de 110.000 de dólares por capital de alimentos y 3.500 dólares adicionales para intereses, costas y costos de ejecución, que se acumulará de manera diaria.

La casa de los sueños A raíz de la denuncia queda embargada la mansión que Mauro Icardi tiene en Nordelta, calificada en los medios como “la casa de los sueños” de Wanda Nara. Así lo informó la periodista Laura Ubfal, en sus redes sociales. El documento se difundió luego del feroz descargo que la empresaria publicó en su cuenta de X, destrozando a su ex pareja por ignorar a las hijas que tienen en común en el Día de las infancias.