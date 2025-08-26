No para: Nicolás Vázquez mostró su intenso entrenamiento luego de su divorcio con Gimena Accardi

Aseguran que a pesar de continuar con sus compromisos laborales, el actor atraviesa un delicado estado emocional.

La ruptura de Nicolás Vázquez y Gimena Accardi, tras 18 años de relación, se transformó en uno de los episodios más comentados de las últimas semanas. El actor, que siempre cultivó un perfil reservado en lo personal, quedó en el centro de la escena mediática. A pesar de la carga emocional, se mostró decidido a no bajar los brazos y volcó su energía en su rutina de entrenamiento.

Nicolás Vázquez y Mercedes Oviedo comparten elenco en Rocky Nicolás Vázquez y Mercedes Oviedo comparten elenco en Rocky. Instagram / @nicovazquezok El nuevo entrenamiento de Nicolás Vázquez En sus redes compartió videos de largas sesiones de pesas, saltos de soga, flexiones y secuencias de golpes al aire, todo en una estética que combina gorra, pantalón y zapatillas negras. Cada movimiento se percibe como un esfuerzo por transformar el dolor íntimo en disciplina y resiliencia. La obra que produce y protagoniza continúa colmando funciones y cosechando aplausos, prueba de que su compromiso con el público permanece intacto.

Embed Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Nico Vazquez (@nicovazquezok) Su duro estado emocional Sin embargo, detrás del telón, la fragilidad persiste. En Secretos Verdaderos, la periodista Nancy Duré reveló: “Me dicen que Nico ayer tuvo un ataque de llanto en el camarín, que está muy mal. Me dicen que Gimena también está muy mal. Pero después de que firmaron el divorcio no volvieron a hablar”.

Nico Vázquez Una vez firmado los papeles de divorcio, Gimena Accardi y Nicolás Vázquez confirmaron su división de bienes. Web A su vez, el cronista Rafa Juli sumó: “Nico está bastante bajoneado. Los compañeros lo ven triste, alguno lo vio llorar. Tal vez la perdonó como persona. Ella se confundió, él la amó y tal vez siguen teniendo un cariño muy profundo. Ahora, yo no sé si él la perdonó como pareja, porque el divorcio fue exprés, de un momento para el otro”.