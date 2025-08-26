26 de agosto de 2025 - 22:44

No para: Nicolás Vázquez mostró su intenso entrenamiento luego de su divorcio con Gimena Accardi

Aseguran que a pesar de continuar con sus compromisos laborales, el actor atraviesa un delicado estado emocional.

Nicolás Vázquez Rocky
Por Redacción Espectáculos

La ruptura de Nicolás Vázquez y Gimena Accardi, tras 18 años de relación, se transformó en uno de los episodios más comentados de las últimas semanas. El actor, que siempre cultivó un perfil reservado en lo personal, quedó en el centro de la escena mediática. A pesar de la carga emocional, se mostró decidido a no bajar los brazos y volcó su energía en su rutina de entrenamiento.

Nicolás Vázquez y Mercedes Oviedo comparten elenco en Rocky
Nicol&aacute;s V&aacute;zquez y Mercedes Oviedo comparten elenco en Rocky.

Nicolás Vázquez y Mercedes Oviedo comparten elenco en Rocky.

El nuevo entrenamiento de Nicolás Vázquez

En sus redes compartió videos de largas sesiones de pesas, saltos de soga, flexiones y secuencias de golpes al aire, todo en una estética que combina gorra, pantalón y zapatillas negras. Cada movimiento se percibe como un esfuerzo por transformar el dolor íntimo en disciplina y resiliencia. La obra que produce y protagoniza continúa colmando funciones y cosechando aplausos, prueba de que su compromiso con el público permanece intacto.

Su duro estado emocional

Sin embargo, detrás del telón, la fragilidad persiste. En Secretos Verdaderos, la periodista Nancy Duré reveló: “Me dicen que Nico ayer tuvo un ataque de llanto en el camarín, que está muy mal. Me dicen que Gimena también está muy mal. Pero después de que firmaron el divorcio no volvieron a hablar”.

Nico Vázquez
Una vez firmado los papeles de divorcio, Gimena Accardi y Nicol&aacute;s V&aacute;zquez confirmaron su divisi&oacute;n de bienes.

Una vez firmado los papeles de divorcio, Gimena Accardi y Nicolás Vázquez confirmaron su división de bienes.

A su vez, el cronista Rafa Juli sumó: “Nico está bastante bajoneado. Los compañeros lo ven triste, alguno lo vio llorar. Tal vez la perdonó como persona. Ella se confundió, él la amó y tal vez siguen teniendo un cariño muy profundo. Ahora, yo no sé si él la perdonó como pareja, porque el divorcio fue exprés, de un momento para el otro”.

La rapidez de la decisión también sorprendió a analistas del espectáculo. Cora Debarbieri interpretó: “El divorcio rápido lo hicieron para no tentarse de seguir con la relación, yo creo que él lo necesitaba porque estaba a dos minutos de perdonarla”. La lectura general apuntó a que la velocidad del trámite reflejó tanto la intensidad del dolor como la urgencia de cerrar una etapa.

