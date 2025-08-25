Andrés Gil habó tras el escándalo con Gimena Accardi y Nico Vázquez: "Es totalmente falso, estoy con Cande..."

El actor habló con Intrusos desde Bahía Blanca, donde estuvo el fin de semana de gira junto a Gime Accardi con la obra "En otras palabras".

Andrés Gil habló por primera vez tras haber publicado un mensaje en redes sociales para desvincularse de los rumores que lo señalaron como tercero en discordia en la separación de Gimena Accardi y Nicolás Vázquez. El actor, que integra la obra En otras palabras, fue abordado por Intrusos en Bahía Blanca y aclaró su postura.

Andrés Gil se sinceró sobre su presente “Es totalmente falso, estoy con Cande (Vetrano) tranquilo en casa. Estamos en un momento muy lindo con nuestro hijo, el momento tal vez más especial de nuestras vidas”, aseguró el artista al ser consultado por la versión que circuló en los últimos días.

Gil explicó que tanto él como su pareja optaron por no engancharse con los comentarios que aparecieron en redes. “Estamos intentando no leer, no engancharnos con las cosas que se están diciendo, cuidando a mi familia", dijo.

Embed - LA PALABRA MÁS BUSCADA: ANDRÉS GIL HABLÓ EN INTRUSOS "También Gime y Nico están pasando por un momento bastante choto y no está bueno que además se agregue y alimenten con cosas que son mentira. Estaría bueno que respeten su intimidad”, señaló.

El actor también se refirió al descargo que publicó en sus redes sociales, donde buscó despejar especulaciones. “Por las dudas, yo también digo algo para aplacar un poco las aguas, para evitar que sigan diciendo cosas que no son ciertas, que haya respeto más que nada”, explicó.