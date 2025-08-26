26 de agosto de 2025 - 22:08

Mañana comienza el juicio contra Marcelo Corazza, acusado por corrupción de menores

El productor habló con la prensa y se defendió: "Yo soy inocente”. Juntos a otros cuatro acusados visitará el Tribunal Oral Federal 3, en CABA.

Avanza el juicio contra Marcelo Corazza.

El exGran Hermano llegará a debate junto a otros cuatro acusados. Todos están procesados por corrupción de menores y serán juzgados por el Tribunal que integran los jueces Andrés Basso, Javier Ríos y Fernando Machado Peloni.

Se trata de la acusación de los fiscales Carlos Rívolo y Alejandra Mángano, en la causa que investigó el juez Ariel Lijo. Los acusan de reclutar adolescentes varones, menores de edad, con el supuesto fin de "forzarlos y someterlos a diversas prácticas de índole sexual, abusarlos y explotarlos sexualmente, promoviendo su corrupción y prostitución".

De acuerdo a lo señalado por los fiscales, dichas prácticas se llevaban a cabo en Capital Federal y las provincias de Buenos Aires y Misiones, al menos desde 1999 hasta marzo de 2023. Tras la denuncia, Corazza estuvo detenido cuatro meses y luego fue excarcelado.

Cabe mencionar que el acusado habló con el programa Intrusos y aseguró: “No me estoy preparando de ninguna forma, solo voy a contar mi vida. Yo no me defendí nunca hasta ahora”. Y agregó: "Me voy a defender donde me tengo que defender, que es en la Justicia”.

Luego se expresó sobre cómo llega al debate: "Quiero que termine todo este mal momento ya. Yo soy inocente”.

