Confesión polémica: influencer revela por qué dormir con hombres en habitaciones de hostels es más barato

La creadora de contenido Gianna Cersósimo reveló qué en habitaciones exclusiva para mujeres se paga más caro. Su experiencia generó polémica entre viajeros.

La influencer de viajes Gianni Cersósimo (@giannicersosimo), con 503.6 mil seguidore s, se volvió viral tras publicar un video donde revela una realidad sobre los hostels alrededor del mundo: “Si duermo con hombres pago menos”.

En el video, que alcanzó 145.5 mil reproducciones y más de 300 comentarios, Gianni explica que en la mayoría de los hostels elegir una habitación mixta, compartida con hombres desconocidos, suele ser más barato que una exclusivamente femenina. “No es porque tenga desayuno incluido, baño privado ni ningún extra. La única diferencia es que duermo con varones, y por algún motivo eso hace que el precio cambie”, señala.

Embed - ¿Por qué la tranquilidad cuesta más cara? En muchos hostels del mundo, un dormitorio mixto es más barato que uno solo de mujeres. Las camas son iguales, los baños también, el espacio idéntico. La única diferencia es quién duerme al lado… y eso, por algún motivo, hace que el precio cambie. Polémico, ¿no? #hostel #viajera #hostellife #hospedaje

Según la influencer, la diferencia se justifica normalmente con argumentos de demanda: las habitaciones femeninas se reservan menos y ofrecen más privacidad. "La verdad es que muchas mujeres no elegimos habitación femenina por lujo, lo hacemos para dormir tranquilas, para no tener miedo… y eso cuesta más", añade.

El debate estalló entre los usuarios. Algunos aseguran que “no se paga menos por dormir con hombres, se paga más por toda la logística que implica destinar una habitación solo para mujeres”, mientras que otros comentan que “es más fácil llenar una habitación mixta que una exclusiva para mujeres”.

Por otro lado, muchas mujeres compartieron sus experiencias personales. Una usuaria relató: “Terminé gastando el doble por dormir solo con mujeres y tranquila”, mientras que otra señaló: “La seguridad es un tema de prevención… sí, se paga por dormir con un poco más de paz”.

El video de Gianni abrió un debate sobre la diferencia de precios en hostels y cómo la seguridad y tranquilidad femenina se traduce en un costo adicional. Tips de viajes La influencer además ha compartido en otras ocasiones mas consejos para viajeros: cómo recorrer dos destinos internacionales al precio de uno aprovechando las escalas gratuitas que ofrecen algunas aerolíneas. Por ejemplo, con Copa Airlines podés quedarte hasta siete días en Panamá; Turkish Airlines permite noches gratis en Estambul; Iberia ofrece hasta nueve noches en Madrid; TAP Air Portugal hasta 10 días en Lisboa u Oporto; Emirates incluye alojamiento y comidas por un día en Dubái, y Qatar Airways facilita estancias en Doha desde 14 dólares por noche en hoteles de cuatro estrellas. Estos consejos permiten reducir costos, aunque implican algunas concesiones, como renunciar a ciertos lujos como agua caliente o almohadas.