17 de agosto de 2025 - 14:10

Adiós a la incomodidad: los 3 trucos simples e ingeniosos para dormir en un viaje largo, según expertos

Dormir durante un viaje largo puede ser complicado, pero existen 3 trucos prácticos y efectivos. Estas soluciones ayudan a que el cuerpo se adapte fácilmente.

Algunos secretos y trucos para viajar cómodo durante horas aportan beneficios al descanso corporal y mental.

Algunos secretos y trucos para viajar cómodo durante horas aportan beneficios al descanso corporal y mental.

Por Redacción

Viajar muchas horas seguidas puede convertirse en un verdadero desafío para descansar, sobre todo cuando el entorno no es el ideal. Por los ruidos, asientos incómodos y movimientos constantes suelen impedir que el sueño sea reparador. Sin embargo, hay 3 trucos simples y accesibles que marcan la diferencia a la hora de recuperar energía en el trayecto.

Al aplicar técnicas ingeniosas se pueden reducir molestias y favorecer un descanso más profundo incluso lejos de la cama. No se trata solo de dormir más rápido, sino también de obtener beneficios para la salud como evitar la fatiga acumulada y mejorar la circulación. Por eso, existen tres soluciones que especialistas en descanso suelen recomendar.

Algunos secretos y trucos para viajar cómodo durante horas aportan beneficios al descanso corporal y mental.

Algunos secretos y trucos para viajar cómodo durante horas aportan beneficios al descanso corporal y mental.

Una opción es el uso de los accesorios adecuados para facilitar el sueño

Una de las formas más eficaces para dormir mejor en viajes largos es contar con accesorios diseñados para el confort.

  • La almohada cervical sostiene la cabeza y evita dolores de cuello, mientras que los tapones auditivos reducen los ruidos del ambiente.
  • Además, el antifaz para los ojos bloquea la luz y crea la sensación de oscuridad necesaria para inducir el sueño.
  • Estos elementos pueden parecer pequeños, pero su impacto es grande al generar un entorno más parecido al de una habitación tranquila.
  • Además, reducen la tensión muscular y ayudan a que el cuerpo logre una posición más estable.
  • Los expertos en sueño indican que incluso la elección de una manta liviana o ropa cómoda mejora la calidad del descanso.

De esta manera, al viajar podés obtener beneficios como menor cansancio, mejor estado de ánimo al llegar a destino y más energía para comenzar actividades inmediatamente después del trayecto.

Algunos secretos y trucos para viajar cómodo durante horas aportan beneficios al descanso corporal y mental.

Algunos secretos y trucos para viajar cómodo durante horas aportan beneficios al descanso corporal y mental.

Aplicar técnicas de relajación y cuidar la postura son 2 trucos prácticos y efectivos

Según los especialistas de Sleep Foundation, existen otros recursos muy útiles para utilizar como métodos de relajación antes y durante el viaje.

  • Respirá de forma profunda porque ayuda a disminuir la ansiedad y relaja los músculos, lo que facilita la conciliación del sueño.
  • Escuchá música tranquila o practicá una breve meditación guiada con auriculares, ya que puede generar un ambiente más favorable para descansar.
  • También cuidá la postura al sentarte, manteniendo la espalda apoyada en el asiento y evitando posiciones que interrumpan la circulación en las piernas.
  • Levantate y estirá cuando sea posible para evitar rigidez y dolores.

Este conjunto de prácticas mejora la posibilidad de dormir y aporta beneficios como la reducción del estrés, mejor circulación sanguínea y prevención del agotamiento físico. Al llegar a destino, podrás experimentar menos jet lag y una sensación general de mayor bienestar.

Algunos secretos y trucos para viajar cómodo durante horas aportan beneficios al descanso corporal y mental.

Algunos secretos y trucos para viajar cómodo durante horas aportan beneficios al descanso corporal y mental.

Dormir mejor en un viaje largo no depende solo de la suerte, sino de aplicar soluciones ingeniosas que realmente funcionan. Usá accesorios de descanso y practicá técnicas de relajación porque puede marcar la diferencia en la experiencia de viaje. Con estas medidas simples, el trayecto se vuelve más llevadero y el cuerpo llega en mejores condiciones.

