17 de agosto de 2025 - 12:34

No es un adorno: para qué sirve la cinta del talón de las zapatillas deportivas

Ese pequeño tipo de detalles las zapatillas deportivas tiene una función práctica que muchos desconocen. No está de adorno y resulta útil para la vida diaria.

Las zapatillas deportivas guardan trucos que son esenciales para la comodidad al hacer ejercicio, como también para la salud de tu cuerpo.

Por Redacción

A simple vista, la cinta ubicada en el talón de muchas zapatillas deportivas puede parecer un accesorio sin importancia. Sin embargo, su presencia no es casualidad. Diseñadores y fabricantes del calzado la incluyen con un propósito específico que busca mejorar la experiencia de uso y aportar comodidad en diferentes situaciones cotidianas.

El detalle se encuentra en modelos de distintas marcas y se repite con frecuencia en las zapatillas pensadas para correr, entrenar o simplemente caminar. Aunque muchos la ignoran, cumple funciones prácticas que pueden facilitar la vida diaria. Descubrí para qué sirve esta cinta.

zapatillas deportivas
Las zapatillas deportivas guardan trucos que son esenciales para la comodidad al hacer ejercicio, como también para la salud de tu cuerpo.

Es una función práctica en la comodidad y el calce de las zapatillas

La cinta del talón tiene como función principal ayudar a calzarse la zapatilla con mayor facilidad.

  • Al tirar de ella, evitás forzar la estructura del calzado y así protegés la parte trasera como los elementos internos.
  • Este tipo de detalles prolonga la vida útil del calzado, ya que reduce el desgaste que suele generarse al empujar con fuerza para introducir el pie.
  • Expertos en calzado deportivo explican que estos tiradores o lengüeta también fueron pensados para quienes utilizan plantillas ortopédicas, ya que permiten colocar el pie de manera más cómoda sin deformar la zapatilla.
  • Además, en entrenamientos o competiciones donde el tiempo es clave, esta cinta facilita ponerse el calzado de forma rápida y segura. Su diseño simple cumple una función que pocas personas conocen pero que resulta muy útil en la práctica diaria.
zapatillas deportivas
Las zapatillas deportivas guardan trucos que son esenciales para la comodidad al hacer ejercicio, como también para la salud de tu cuerpo.

Qué otros usos adicionales aporta la cinta de la zapatilla en la vida diaria

Según el portal Runner's World, más allá de la comodidad al calzarse, la cinta del talón también ofrece otras ventajas.

  • Sirve para colgar las zapatillas y mantenerlas ventiladas después del entrenamiento, así evitás la acumulación de humedad y malos olores.
  • Incluso podés utilizarla para sujetarlas a una mochila, lo que resulta práctico para quienes transportan su calzado a gimnasios o viajes.
  • Algunas marcas de calzado deportivo confirman que se trata de un detalle funcional y no estético, diseñado para optimizar el uso.
  • En algunos modelos específicos, estas cintas están reforzadas para que la zapatilla pueda engancharse con mayor seguridad.

De esta manera, podés usar ese tipo de accesorios en el calzado deportivo en una herramienta útil para el cuidado y transporte. Una característica pequeña pero con un gran aporte en la vida diaria.

zapatillas deportivas
Las zapatillas deportivas guardan trucos que son esenciales para la comodidad al hacer ejercicio, como también para la salud de tu cuerpo.

La cinta del talón de la zapatilla deportiva es un detalle funcional que facilita el calce, protege el material y aporta practicidad en el uso diario. Además de mejorar la comodidad de tu recorrido, permite ventilar el calzado con facilidad. Un elemento discreto que cumple un papel importante en la durabilidad y el cuidado del zapato.

