No es un adorno: para qué sirve la cinta del talón de las zapatillas deportivas

A simple vista, la cinta ubicada en el talón de muchas zapatillas deportivas puede parecer un accesorio sin importancia. Sin embargo, su presencia no es casualidad. Diseñadores y fabricantes del calzado la incluyen con un propósito específico que busca mejorar la experiencia de uso y aportar comodidad en diferentes situaciones cotidianas.

Poner una planta sobre la mesa de la cocina: por qué se recomienda y para qué sirve, según expertos

El detalle se encuentra en modelos de distintas marcas y se repite con frecuencia en las zapatillas pensadas para correr , entrenar o simplemente caminar . Aunque muchos la ignoran, cumple funciones prácticas que pueden facilitar la vida diaria. Descubrí para qué sirve esta cinta .

La cinta del talón tiene como función principal ayudar a calzarse la zapatilla con mayor facilidad .

Las zapatillas deportivas guardan trucos que son esenciales para la comodidad al hacer ejercicio, como también para la salud de tu cuerpo.

Según el portal Runner's World , más allá de la comodidad al calzarse, la cinta del talón también ofrece otras ventajas.

Las zapatillas deportivas guardan trucos que son esenciales para la comodidad al hacer ejercicio, como también para la salud de tu cuerpo.

Sirve para colgar las zapatillas y mantenerlas ventiladas después del entrenamiento, así evitás la acumulación de humedad y malos olores.

las zapatillas y mantenerlas después del entrenamiento, así evitás la acumulación de y malos olores. Incluso podés utilizarla para sujetarlas a una mochila , lo que resulta práctico para quienes transportan su calzado a gimnasios o viajes.

a una , lo que resulta práctico para quienes su calzado a gimnasios o viajes. Algunas marcas de calzado deportivo confirman que se trata de un detalle funcional y no estético, diseñado para optimizar el uso.

y no estético, diseñado para optimizar el uso. En algunos modelos específicos, estas cintas están reforzadas para que la zapatilla pueda engancharse con mayor seguridad.

De esta manera, podés usar ese tipo de accesorios en el calzado deportivo en una herramienta útil para el cuidado y transporte. Una característica pequeña pero con un gran aporte en la vida diaria.

zapatillas deportivas Las zapatillas deportivas guardan trucos que son esenciales para la comodidad al hacer ejercicio, como también para la salud de tu cuerpo. WEB

La cinta del talón de la zapatilla deportiva es un detalle funcional que facilita el calce, protege el material y aporta practicidad en el uso diario. Además de mejorar la comodidad de tu recorrido, permite ventilar el calzado con facilidad. Un elemento discreto que cumple un papel importante en la durabilidad y el cuidado del zapato.