¿Sabés para qué sirve el agujero del cortauñas?

Dentro de las curiosidades sobre las herramientas de cuidado personal, el agujero del cortauñas merece un lugar especial. No solo es parte de la estética, sino que permite limpiar restos de uñas atrapados, anclarlo a un llavero para transportarlo fácilmente y, en algunos casos, remover suciedad debajo de las uñas sin dañar la piel.

Entre sus funciones más frecuentes:

Servir como punto de sujeción para llaveros o cordones.

Evitar acumulación de residuos que afecten el corte.

Facilitar la limpieza del mecanismo.

La ubicación del agujero no es casual: se coloca en un punto estratégico que no interfiere con el mecanismo de corte .

Un cortauñas bien diseñado, con un orificio proporcionado y bordes limpios, suele tener mayor vida útil y mantener la calidad de corte por más tiempo .

Un buen mantenimiento es clave:

Limpiar el interior tras cada uso.

Evitar introducir objetos muy gruesos que puedan dañar el mecanismo.

Revisar que no haya bordes irregulares o rebabas.

image

Evolución, diseño y curiosidades del agujero del cortauñas

En sus primeras versiones, los cortauñas no incluían este detalle. Con el tiempo, fabricantes comenzaron a añadirlo para mejorar la ergonomía, facilitar el mantenimiento y aumentar la portabilidad.

Algunos usos poco convencionales incluyen:

Reiniciar dispositivos electrónicos con botones empotrados.

Sostener tornillos pequeños durante reparaciones.

Crear texturas en trabajos de cerámica o artesanía.

Además, modelos modernos incorporan materiales sostenibles como acero reciclado o mangos de bambú, ofreciendo una opción más ecológica sin perder funcionalidad.