22 de abril de 2026 - 21:05

Dejar un frasco con arroz y bicarbonato en la heladera por la noche: por qué se recomienda y para qué sirve

La combinación de arroz y bicarbonato ayuda a absorber humedad y eliminar olores en la heladera de forma simple y económica.

Es una alternativa económica y libre de químicos agresivos para guardarla en la heladera.

Es una alternativa económica y libre de químicos agresivos para guardarla en la heladera.

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IA Gemini
Los Andes | Redacción Por Las Redes
Por Redacción Por Las Redes

La heladera puede acumular olores y humedad sin que lo notes de inmediato. Aunque se limpie con frecuencia, hay factores que afectan su frescura interna. En ese contexto, un truco casero tiene la capacidad de solucionar estos inconvenientes con su simpleza y resultados visibles desde los primeros días.

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Es una mezcla fácil de preparar que utiliza ingredientes comunes del hogar. El arroz y el bicarbonato de sodio combate los malos olores, pero también actúa sobre una causa menos evidente que suele pasarse por alto en la limpieza cotidiana.

arroz y bicarbonato en la heladera
La combinación de los ingredientes logra una opción segura para espacios donde se almacenan alimentos.

La combinación de los ingredientes logra una opción segura para espacios donde se almacenan alimentos.

Para qué sirve mezclar arroz con bicarbonato en la heladera

El uso conjunto de arroz y bicarbonato de sodio funciona como un método natural para mantener el interior de la heladera en mejores condiciones. Ambos ingredientes tienen propiedades que ayudan a absorber la humedad y neutralizar olores persistentes.

  • El arroz actúa como un agente absorbente, captando el exceso de humedad que se genera por los alimentos y los cambios de temperatura. Esto es importante, ya que la humedad favorece la aparición de olores desagradables y puede afectar la conservación de ciertos productos.
  • Por su parte, el bicarbonato de sodio es conocido por su capacidad para neutralizar olores. En lugar de enmascararlos, los elimina al actuar sobre las partículas que los generan. Esta combinación permite atacar el problema desde dos frentes: el origen del olor y el ambiente que lo potencia.

Cómo aplicar este truco y cada cuánto renovarlo

Para utilizar esta fórmula, solo necesitás un recipiente pequeño y abierto.

  1. Colocá una cantidad moderada de arroz y agregá una cucharada de bicarbonato de sodio. Mezclalos ligeramente y ubicá el recipiente en uno de los estantes de la heladera.
  2. No es necesario taparlo, ya que el contacto con el aire es lo que permite que ambos ingredientes actúen correctamente. Se recomienda colocarlo en una zona donde no interfiera con los alimentos, pero que tenga circulación de aire.
  3. Para mantener su efectividad, es conveniente cambiar la mezcla cada dos o tres semanas, dependiendo del uso de la heladera. Si notás que los olores vuelven o que el arroz se humedece demasiado, es momento de renovarlo.
arroz y bicarbonato en la heladera
Es indispensable complementarlo con una limpieza periódica del interior.

Es indispensable complementarlo con una limpieza periódica del interior.

La mezcla de arroz y bicarbonato se presenta como una solución práctica para mejorar las condiciones dentro de la heladera. Su capacidad para absorber humedad y eliminar olores la convierte en un recurso simple, económico y cada vez más utilizado en el hogar.

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