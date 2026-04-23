Mezclar vinagre caliente y sal: por qué recomiendan este truco para aflojar tuercas y para qué sirve

Las tuercas oxidadas pueden convertirse en un problema difícil de resolver, incluso con herramientas adecuadas. Con el paso del tiempo, la corrosión las bloquea y complica cualquier intento de aflojarlas sin dañarlas. Ante ese inconveniente, el truco del vinagre junto a la sal intentan solucionar de inmediato el inconveniente.
Sin embargo, existe un método casero que empieza a destacarse por su efectividad. Estos ingredientes simples y accesibles, generan una reacción que puede marcar la diferencia en situaciones donde otros intentos fallan.
El uso de vinagre caliente con sal es una alternativa práctica para enfrentar el problema del óxido en tuercas y tornillos. Su efecto combinado ayuda a liberar piezas trabadas de forma simple, sobre todo cuando no existe ningún aceite especial a mano.