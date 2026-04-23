23 de abril de 2026 - 21:05

Mezclar vinagre caliente y sal: por qué recomiendan este truco para aflojar tuercas y para qué sirve

La combinación de vinagre y sal es un truco que crea una solución sobre el óxido y facilita aflojar piezas trabadas sin tener que romper nada.

Este truco resulta más económico y accesible para tenerlo a mano.

Este truco resulta más económico y accesible para tenerlo a mano.

Foto:

IA Gemini
Los Andes | Redacción Por Las Redes
Por Redacción Por Las Redes

Las tuercas oxidadas pueden convertirse en un problema difícil de resolver, incluso con herramientas adecuadas. Con el paso del tiempo, la corrosión las bloquea y complica cualquier intento de aflojarlas sin dañarlas. Ante ese inconveniente, el truco del vinagre junto a la sal intentan solucionar de inmediato el inconveniente.

Leé además

El significado responde a un impacto positivo sin afectar la eficiencia de la limpieza.

Por qué la mopa está dejando de utilizarse en la limpieza y cuáles son las alternativas más saludables

Por Lucas Vasquez
Es indispensable reducir los residuos en casa y, en este caso, es positivo reciclar los potes para elementos pequeños.

Los potes de crema usados no los tires, tenés un tesoro en casa: 2 ideas útiles que le dan valor

Por Lucas Vasquez

Sin embargo, existe un método casero que empieza a destacarse por su efectividad. Estos ingredientes simples y accesibles, generan una reacción que puede marcar la diferencia en situaciones donde otros intentos fallan.

mezcla de vinagre y sal
Es indispensable en tareas de mantenimiento doméstico o mecánico básico.

Es indispensable en tareas de mantenimiento doméstico o mecánico básico.

Por qué funciona la mezcla de vinagre caliente y sal

  • La combinación de vinagre caliente con sal genera una solución con mayor capacidad para actuar sobre el óxido. El vinagre contiene ácido acético, que ayuda a descomponer la corrosión, mientras que la sal potencia ese efecto, creando una acción más intensa sobre las superficies metálicas afectadas.
  • Cuando se aplica sobre tuercas o tornillos trabados, esta mezcla penetra en las capas de óxido y comienza a debilitarlas. Esto facilita que las piezas recuperen movilidad sin necesidad de aplicar fuerza excesiva, lo que reduce el riesgo de romperlas o dañar la rosca.
mezcla de vinagre y sal
Si la corrosión es muy intensa, el proceso puede repetirse para mejorar los resultados.

Si la corrosión es muy intensa, el proceso puede repetirse para mejorar los resultados.

Cómo aplicar este truco paso a paso

  1. El procedimiento es simple y sin herramientas especiales. Primero, hay que calentar una taza de vinagre sin que llegue a hervir. Luego, se agregan dos cucharadas de sal (fina o gruesa) y se mezcla hasta que se disuelva mientras el líquido aún está caliente.
  2. Una vez lista la preparación, se puede aplicar directamente sobre la tuerca con un pincel, asegurando que la zona quede bien cubierta. Otra opción es sumergir la pieza en la solución si su tamaño lo permite.
  3. Se recomienda dejar actuar la mezcla durante aproximadamente 30 minutos. Este tiempo permite que los componentes actúen sobre el óxido de manera efectiva. Después, se puede intentar aflojar la tuerca con mayor facilidad.
mezcla de vinagre y sal

El uso de vinagre caliente con sal es una alternativa práctica para enfrentar el problema del óxido en tuercas y tornillos. Su efecto combinado ayuda a liberar piezas trabadas de forma simple, sobre todo cuando no existe ningún aceite especial a mano.

LAS MAS LEIDAS

Te puede interesar

Un jardinero mostró como transformar una botella de lavandina para dar solución al jardín. 

Un jardinero transforma un envase de lavandina en una solución genial para el jardín: "Construye tú mismo"

Por Alejo Zanabria
Es una alternativa económica y libre de químicos agresivos para guardarla en la heladera.

Dejar un frasco con arroz y bicarbonato en la heladera por la noche: por qué se recomienda y para qué sirve

El truco evita que las paredes de casa comiencen a descascararse en los contornos.

Andy Hansen, pintor: "al pintar una casa, descubrí un truco revelador que me ahorró horas sin gastar de más"

El truco cambia la forma en que se ejerce la fuerza para atornillar.

No es para colgar: cuál es el truco oculto del agujero del mango del destornillador