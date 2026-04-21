21 de abril de 2026 - 21:05

Andy Hansen, pintor: "al pintar una casa, descubrí un truco revelador que me ahorró horas sin gastar de más"

Proteger cada borde con cinta antes de pintar la pared de una casa, consume horas de trabajo y plata. Un profesional explica un truco eficaz y económico.

El truco evita que las paredes de casa comiencen a descascararse en los contornos.

El truco evita que las paredes de casa comiencen a descascararse en los contornos.

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Por Lucas Vasquez

Cualquiera que haya encarado la pintura de casa sabe lo que viene antes de dar la primera pincelada: metros y metros de cinta pegada con paciencia sobre marcos, zócalos y esquinas. Es lento, tedioso y ni siquiera garantiza el resultado esperado. Pero hay algo que un pintor profesional lo hace diferente, ahorra tiempo y economiza aún más el trabajo.

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Andy Hansen, maestro pintor con años de experiencia en obra, revela un truco en el que la cinta adhesiva no es un requisito indispensable sino un recurso de emergencia. Con las herramientas correctas y una técnica que se aprende con un poco de práctica, es posible conseguir líneas limpias y bordes perfectos sin pegar un solo centímetro de cinta. El secreto no está en la habilidad innata sino en entender qué hace la diferencia.

truco para pintar
Ahorrar en pintura suele salir más caro a la larga.

Ahorrar en pintura suele salir más caro a la larga.

Cuál es el error que se comete casi todo el tiempo al pintar la casa

El problema más frecuente cuando se intenta pintar sin cinta no es la falta de pulso ni la inexperiencia: es el pincel. La mayoría de las personas que pintan por su cuenta usan brochas baratas que parecen funcionales pero que sabotean el resultado desde el primer trazo. Las cerdas de baja calidad suelen ser demasiado blandas, están cortadas de forma irregular o se deshilachan con el uso, lo que hace que la pintura se extienda de manera impredecible y los bordes queden irregulares sin importar cuánto cuidado se ponga.

  • Un pincel profesional con cerdas finas, bien compactas y de corte uniforme se comporta de manera completamente distinta: permite guiar la pintura con precisión a lo largo de cualquier borde sin que se desparrame. La inversión en una buena brocha es, según Hansen, el cambio más importante que puede hacer alguien que quiere mejorar su técnica de pintura.
  • A eso se suma la calidad de la pintura en sí: los productos de alta cobertura requieren menos manos, se comportan mejor cerca de los bordes y reducen significativamente la probabilidad de tener que repintar zonas mal resueltas.
truco para pintar
Los resultados sin cinta pueden ser tan buenos o mejores que con ella.

Los resultados sin cinta pueden ser tan buenos o mejores que con ella.

Cómo es la técnica que usa capa a capa

  • Una vez que se cuenta con las herramientas adecuadas, la técnica marca el resto de la diferencia. El pintor experimentado sostiene el pincel con una leve inclinación respecto a la pared y lo desliza de forma continua y pareja a lo largo del borde que quiere delimitar. El movimiento debe ser fluido, sin detenerse ni levantar la mano a mitad de camino.

Un punto crítico que Hansen destaca especialmente es la carga del pincel

  • No debe estar saturado de pintura sino impregnado de manera uniforme. Demasiada pintura en las cerdas es la causa principal de los goteos y las manchas que arruinan el trabajo cerca de los bordes. Con la cantidad correcta y el movimiento adecuado, es posible lograr una línea limpia en una sola pasada. Este método funciona especialmente bien en paredes lisas o con papel pintado delgado. En paredes rugosas o con irregularidades propias de edificios antiguos, la transición perfecta es más difícil de lograr y en esos casos puede ser preferible combinar técnica con cinta.
truco para pintar

Pintar sin cinta adhesiva no es un privilegio reservado a los profesionales: es una habilidad que se desarrolla eligiendo las herramientas correctas y entendiendo cómo usarlas. Un buen pincel, pintura de calidad y unos minutos de práctica pueden transformar completamente la experiencia de pintar en casa.

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