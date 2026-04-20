Cuando alguien empieza a hacer cuentas para levantar una casa chica , suele pensar en una obra “simple”. Pero ahí aparece la primera diferencia importante: una cosa es pagar jornadas sueltas y otra muy distinta presupuestar toda la mano de obra de la construcción. En una vivienda de una habitación, esa distancia se nota rápido.

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En el mercado argentino de 2026, las referencias privadas muestran estos jornales orientativos:

Como piso sectorial, la escala salarial de abril de 2026 para la construcción marca, en Zona A , estos valores por jornada de 8 horas:

Esa diferencia entre la escala y lo que después se ve en presupuestos particulares explica una duda muy común: el albañil independiente suele cotizar por arriba del básico sectorial , sobre todo cuando trabaja por su cuenta, pone herramientas o arma equipo con ayudante.

Cuánto cobra un albañil en 2026 para edificar una casa sencilla de 1 habitación (1)

Para una obra completa, mirar sólo el jornal no alcanza. Una referencia sectorial actualizada al 7 de abril de 2026 ubica la mano de obra en $768.037 por m² y el costo total en $1.635.342 por m² . Eso permite hacer una cuenta más realista para una casa sencilla de 1 habitación.

Si se piensa en una vivienda compacta, la cuenta orientativa de mano de obra sola queda así:

35 m²: alrededor de $26.881.295

alrededor de 40 m²: alrededor de $30.721.480

alrededor de 45 m²: alrededor de $34.561.665

alrededor de 50 m²: alrededor de $38.401.850

Esos números ayudan a entender algo clave: aunque la casa sea chica, la mano de obra ya se mueve en varios millones, incluso antes de sumar materiales, honorarios, terreno o trámites.

Por qué un albañil no siempre te pasa “un precio final”

En la práctica, muchos albañiles no presupuestan una casa como un paquete cerrado, sino por partes. Y ahí el valor cambia mucho según qué incluya el trabajo. Las referencias de precios por rubro muestran, por ejemplo:

Jornal por reparaciones varias: entre $20.799,03 y $36.720,55

entre Encadenado por metro lineal: entre $18.166,71 y $25.256,47

entre Construcción de pared de ladrillo hueco por metro lineal: entre $8.500 y $12.000

entre Preparación de carpeta y contrapiso por m²: entre $9.672 y $18.763

entre Revoque completo por m²: entre $68.819,82 y $135.535,88

Cuánto cobra un albañil en 2026 para edificar una casa sencilla de 1 habitación (2)

Eso explica por qué dos casas “de 1 habitación” pueden tener presupuestos muy distintos. No cuesta igual una obra gris básica que una vivienda donde el albañil también toma contrapiso, revoques, encadenados, terminaciones o sectores más complejos. Y tampoco vale lo mismo si trabaja solo que si entra con ayudante o con un equipo más armado.

La cuenta más útil para no errarle

Si alguien quiere una referencia rápida para 2026, hay dos maneras bastante claras de leer el tema. La primera es por jornal: un equipo chico de oficial + ayudante ya puede ubicarse, en referencias privadas, entre $70.000 y $100.000 por día.

La segunda, más realista para una obra completa, es mirar la mano de obra por m², donde una casa sencilla de 1 habitación se mueve, según tamaño, en una franja de $26,9 millones a $38,4 millones sólo de trabajo.