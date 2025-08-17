17 de agosto de 2025 - 16:05

No es solo un gesto decorativo: por qué los expertos recomiendan atar cintas en el tallo de las plantas

Un recurso simple muy utilizado por los expertos que cumple funciones clave en el cuidado y manejo de cultivos, huertas y jardines.

No es un gesto decorativo: por qué los jardineros recomiendan atar cintas en el tallo de las plantas

No es un gesto decorativo: por qué los jardineros recomiendan atar cintas en el tallo de las plantas

Atar una cinta al tallo de una planta puede parecer un gesto decorativo o incluso un ritual doméstico, pero en realidad es una técnica ampliamente utilizada por expertos viveristas, horticultores y jardineros profesionales. Lejos de ser un adorno improvisado, este método es una herramienta fundamental para optimizar el desarrollo, la identificación y la salud de las plantas en distintos entornos.

Una técnica con múltiples beneficios

Aunque existen diferentes tipos de cintas y maneras de utilizarlas, este recurso se aplica principalmente con tres fines:

1. Tutores y guías de crecimiento

Cuando una planta requiere apoyo para crecer de forma recta —como ocurre con tomateras, rosales o trepadoras— se recurre a una estaca o tutor. La cinta, suave y no abrasiva, permite sujetar el tallo sin dañarlo, evitando los cortes o estrangulamientos que pueden provocar alambres o hilos rígidos. Este sistema también facilita dirigir el crecimiento, algo clave en plantas de interior o en balcones con espacio reducido.

2. Identificación y cuidados especiales

En huertas familiares, jardines comunitarios o viveros, las cintas actúan como marcadores visuales. Un simple lazo de color puede indicar la especie o variedad (por ejemplo, tomate cherry vs. tomate perita), señalar que la planta está en tratamiento o advertir que no debe ser tocada, movida o cosechada. En estos casos, los colores funcionan como un código personalizado entre quienes trabajan en el cuidado del espacio verde.

3. Injertos y propagación

En prácticas más avanzadas, como el injerto, se utilizan cintas o vendas para unir dos partes vegetales, garantizando el contacto firme y húmedo que favorece la cicatrización y fusión de tejidos. Este método, común en frutales y suculentas, requiere que la sujeción se mantenga durante varios días para lograr resultados óptimos.

Los especialistas recomiendan cintas de tela suaves (como las de algodón), cintas plásticas específicas para jardinería o tiras de medias y camisetas viejas en prácticas caseras. El requisito fundamental es que no lastimen ni compriman el tallo, y que puedan ajustarse conforme la planta crezca, evitando daños por presión.

