17 de agosto de 2025 - 17:40

Qué significa que una persona sea impuntual y siempre llegue tarde a todos lados, según la psicología

Llegar a tiempo puede depender de pequeños cambios diarios que ayuden a organizar mejor las actividades y evitar retrasos innecesarios.

Por Redacción

Llegar tarde puede parecer un simple hábito o una cuestión de mala organización, pero la psicología revela que detrás de esta conducta pueden existir causas más profundas. La puntualidad es un valor socialmente apreciado, sin embargo, muchas personas presentan dificultades para cumplir con los horarios y lo hacen de forma recurrente.

En otros casos, el retraso puede responder a una búsqueda inconsciente de atención o a la necesidad de marcar independencia frente a normas externas, convirtiéndose en una forma sutil de ejercer control.

La ansiedad y el estrés también influyen. Algunas personas experimentan tensión previa a un evento, lo que las lleva a tardar más en los preparativos o en cada paso antes de salir.

Así, el atraso se convierte en un síntoma más que en un simple descuido. Otro factor clave es la percepción subjetiva del tiempo: hay quienes calculan de forma errónea la duración de las actividades, lo que refuerza la impuntualidad.

Cómo manejar la impuntualidad

Para manejar la impuntualidad, los psicólogos sugieren planificar cada actividad con márgenes de tiempo extra; utilizar alarmas o recordatorios para no depender solo de la memoria; identificar los momentos del día en los que se pierde más tiempo y corregirlos; practicar la conciencia plena para detectar cuándo se está postergando y reestructurar la rutina priorizando tareas y anticipando posibles obstáculos.

Comprender que llegar tarde no siempre es un simple olvido permite abordar el problema de raíz. Con ajustes en la organización y en la gestión emocional, es posible mejorar la puntualidad y proyectar una imagen más confiable y profesional.

