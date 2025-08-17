Los 10 alimentos que ayudan a frenar el envejecimiento y que casi siempre tenés en casa

La juventud eterna es un ideal utópico, pero retrasar el envejecimiento de manera natural es posible con una dieta basada en alimentos básicos , que seguramente tenés siempre en tu hogar y no sabías que son un tesoro lleno de beneficios para la salud y el organismo.

Estudios e investigaciones determinan que, los antioxidantes -como las vitaminas A, C y E- permiten neutralizar los radicales libres producidos por el organismo y que los alimentos ricos en estos elementos tienen grandes propiedades para la prevención de enfermedades como el cáncer, la diabetes, la arteriosclerosis, el mal de Parkinson e incluso pueden retardar el proceso de envejecimiento , sobre todo de la piel.

Los antioxidantes se encuentran en una extensa lista de alimentos que en su mayoría son frutas y verduras. Según el sitio de medicina Medlineplus, algunos ejemplos de antioxidantes que debe tener presentes son los betacarotenos, la luteína, el licopeno, el selenio y las ya mencionadas vitaminas A, C y E.

El tomate quizá sea una de las frutas y verduras que con mayor frecuencia debe haber en un hogar. Esta noble hortaliza posee licopeno, un pigmento vegetal soluble en grasas que le da su color rojo característico y es el responsable de liberar electrones en la sangre que son captados por los radicales libres, lo que evita daño en las moléculas y las membranas celulares.

Además, el tomate -en cualquiera de sus variedades- contiene mucha vitamina C que es un antioxidante esencial para la formación del colágeno y la neocolagenesis. Ambos ayudan a combatir la flacidez de la piel y retrasar el envejecimiento.

Arándano

Los arándanos previenen enfermedades cardiovasculares y son sumamente antioxidantes, además de reducir el estrés. Estos frutos rojos, además, contienen una sustancia que evita que las bacterias se adhieran al tejido de la vejiga, por lo tanto, el consumo regular de jugo de arándano ayuda a prevenir infecciones urinarias y problemas a los riñones, la próstata y la uretra.

Ajo

El ajo es rico en vitamina C, vitamina B6 y manganeso, ayudando a eliminar bacterias del organismo. Funciona como un potente antibiótico natural, reduce la presión arterial alta, el reumatismo y los cólicos estomacales. Sumado a ello, el ajo aporta cantidades razonables de calcio, cobre, potasio, fósforo, hierro y vitamina B1.

Espinaca

Esta verdura de hojas verdes aporta fibras, vitaminas y minerales sin sumar calorías ni grasas. Contiene fitonutrientes, especialmente betacarotenos y luteína, grandes antioxidantes.

La espinaca es rica en vitamina B2 (riboflavina) que complementa la actividad de la vitamina E en la protección contra los radicales libres, que son aquellos elementos que envejecen.

Chocolate

Aunque parezca lo contrario, el chocolate -negro y amargo- es rico en flavonoides, sustancias naturales presentes en plantas que actúan como grandes antioxidantes. El chocolate negro, sobre todo, aumenta el colesterol bueno y previene el cáncer.

También combate los radicales libres, previene enfermedades del corazón y ayuda a disminuir el riesgo de accidente cerebrovascular. Son mayores sus beneficios que sus riesgos o contraindicaciones, según un artículo de La Nación.

Palta

La palta tiene mucho potasio y esto ayuda a regular la presión sanguínea. Esta fruta previene ataques cardíacos, derrames cerebrales y, combinado con altos niveles de vitamina E y la B6, ayuda a incrementar la producción de hormonas sexuales que generan deseo.

Gracias a sus fibras, la palta permite al cuerpo regular el azúcar, disminuir el nivel de colesterol y controlar la diabetes.

Avena

Este cereal es considerado un superalimento, ya que ayuda a mantener la piel hidratada y combate problemas de alergias cutáneas. Tiene 8 aminoácidos esenciales que permite formar tejidos nuevos en el cuerpo. Es una gran fuente de energía y tiene efecto saciante.

Además, la avena es un gran diurético que gracias a sus altos niveles de calcio previene la osteoporosis.

Té verde

El té verde es la bebida antioxidante por excelencia y es entre 25 y 50 veces más potentes que las de la vitamina C o E, lo que lo convierten en un gran aliado de la juventud y la salud.

Además, esta infusión es ideal para calmar la ansiedad y saciar el hambre, los especialistas recomiendan tomar entre 2 y 3 tazas por día.

Brócoli

El brócoli tiene altas dosis de betacarotenos, ácido fólico, potasio y vitaminas A, B y C. Esto lo convierte en un potente protector de la piel.

Nueces

Las nueces son grandes aliados a la hora de incorporar grasas buenas. Este fruto seco contiene el doble de antioxidantes, por sus altos niveles de polifenoles. Además, aportan minerales, vitaminas y calcio de origen vegetal.