17 de agosto de 2025 - 19:15

¿Tu mascota está segura en invierno? Los errores que pueden costarle la salud

Las bajas temperaturas pueden afectar seriamente la salud de tu mascota, en especial si es cachorro, mayor o tiene enfermedades crónicas.

Mascota - perro y gato

Foto:

Web
Por Redacción

Las bajas temperaturas del invierno pueden afectar seriamente la salud de tu mascota. La American Veterinary Medical Association recomienda adaptar rutinas y espacios para prevenir hipotermia, intoxicaciones y otros riesgos estacionales, garantizando así el bienestar de las mascotas durante los meses más fríos del año.

Leé además

Por qué tu perro hace pozos en el jardín y qué recomiendan los veterinarios para evitarlo

Por qué tu perro hace pozos en el jardín y qué recomiendan los veterinarios para evitarlo

Por Redacción
Qué significa que una persona siempre llegue tarde, según la psicología

Qué significa que una persona sea impuntual y siempre llegue tarde a todos lados, según la psicología

Por Redacción

Durante el invierno, las mascotas enfrentan múltiples riesgos que van desde el agravamiento de enfermedades hasta lesiones o intoxicaciones. La AVMA destaca que la prevención es esencial para proteger a perros y gatos del frío extremo, recomendando una visita veterinaria anual antes del inicio de la temporada.

Identificar el grado de tolerancia al frío de cada animal es clave. Las razas pequeñas, de pelo corto o patas cortas, así como aquellos con condiciones crónicas, requieren paseos más breves y abrigo adecuado. Incluso las razas consideradas resistentes pueden sufrir daños si se exponen demasiado tiempo al aire libre.

El hogar debe ofrecer espacios cálidos y seguros. Si una mascota debe permanecer en el exterior, es indispensable un refugio cerrado, protegido del viento, con cama seca y agua disponible que no esté congelada. Al regresar de cada paseo, revisar y limpiar las patas ayuda a evitar lesiones por hielo o intoxicaciones por productos químicos como anticongelantes.

Perro
Los especialistas recomiendan adaptar la alimentación en la mascota ante el aumento de necesidades energéticas en bajas temperaturas

Los especialistas recomiendan adaptar la alimentación en la mascota ante el aumento de necesidades energéticas en bajas temperaturas

Seguridad, prevención y cuidados esenciales para tu mascota

En el interior, el uso responsable de calefactores y la instalación de detectores de monóxido de carbono protegen tanto a personas como a animales. También es fundamental evitar que caminen sobre superficies congeladas, como estanques o lagos, donde el peligro de accidentes es alto.

Finalmente, tener un kit de emergencia con agua, alimento y medicamentos para cinco días permite afrontar cortes de luz o tormentas. Además, mantener un peso saludable y ajustar la dieta bajo control veterinario mejora la resistencia al frío sin caer en errores comunes, como sobrealimentar a la mascota.

LAS MAS LEIDAS

Te puede interesar

Una persona con rechazo constante puede que esté invitando a que lo ayuden anímicamente y a que se le brinde mejor atención.

Qué significa que una persona siempre busque una excusa ante una invitación, según la psicología

Por Redacción
Conocé cuáles son los alimentos que ayudan a frenar el envejecimiento y de seguro tenés en casa. - Imagen ilustrativa / Los Andes 

Los 10 alimentos que ayudan a frenar el envejecimiento y que casi siempre tenés en casa

Por Redacción
La personalidad natural de este signo lo convierte en una persona reservada y por lo tanto, confiable.

Aunque le cueste no decirlo: el signo del zodiaco que mejor guarda los secretos

Por Redacción
No es un gesto decorativo: por qué los jardineros recomiendan atar cintas en el tallo de las plantas

No es solo un gesto decorativo: por qué los expertos recomiendan atar cintas en el tallo de las plantas

Por Redacción