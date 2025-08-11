11 de agosto de 2025 - 18:25

No es dónde los acariciás: los trucos poco conocidos para que un perro confíe en vos, según expertos

Algunos gestos o trucos al interactuar con un perro pueden generar un efecto positivo. Eso podría marcar una mejor confianza y bienestar del animal.

No se necesitan palmadas rápidas para generar confianza con tu perro.

No se necesitan palmadas rápidas para generar confianza con tu perro.

Foto:

WEB
Por Redacción

Tener un perro implica mucho más que alimentarlo y pasearlo. Existe una manera de contacto que, si la aplicás bien, mejorará la relación y creará un ambiente de confianza. Lo curioso es que pocos aplican estos trucos de forma consciente, aunque los resultados suelen ser notorios y casi inmediatos para el comportamiento del animal.

Leé además

Esto significa, según la psicología, rechazar las muestras de afecto.

Qué significa rechazar muestras de afecto, según la psicología

Por Andrés Aguilera
hablar muy fuerte y encima de los demas: que significa segun la psicologia y como interpretarlo

Hablar muy fuerte y encima de los demás: qué significa según la psicología y cómo interpretarlo

Por Redacción

Algunas zonas del cuerpo del animal responden mejor que otras a la interacción física. Elegir los movimientos y lugares correctos puede aumentar el nivel de tranquilidad y fortalecer el vínculo. El secreto está en identificar las señales de aceptación y adaptar la forma de contacto para que la experiencia sea placentera para ambos.

formas de acariciar un perro
No se necesitan palmadas rápidas para generar confianza con tu perro.

No se necesitan palmadas rápidas para generar confianza con tu perro.

Comprender el lenguaje corporal es un gesto importante antes de iniciar el contacto

Para los especialista de American Kennel Club, antes de acercar la mano es esencial interpretar las señales del perro.

  • Si sus orejas están relajadas, su cola se mueve suavemente y mantiene una postura tranquila, significa que está abierto a la interacción.
  • En cambio, si retrocede o se pone rígido, es mejor esperar. Este paso es fundamental porque no todos los perros aceptan el contacto en cualquier momento.

Entender estos signos, evita generar estrés y demuestra respeto hacia el animal. La observación atenta previene situaciones incómodas y establece una base de confianza. De hecho, este respeto inicial puede convertirse en el primer paso hacia una relación más sólida y armoniosa.

formas de acariciar un perro
No se necesitan palmadas rápidas para generar confianza con tu perro.

No se necesitan palmadas rápidas para generar confianza con tu perro.

Algunos lugares y movimientos del cuerpo del perro transmiten calma

  • Las caricias más efectivas no siempre son las que los dueños imaginan. Muchos perros disfrutan más cuando se les acaricia suavemente en el pecho, la base del cuello o detrás de las orejas.
  • Por eso, es mejor que evites movimientos bruscos o palmadas rápidas al inicio, ya que pueden provocar incomodidad. Con el tiempo y la confianza, se pueden explorar otras áreas como el lomo o la espalda, siempre con movimientos lentos y constantes.
  • También, es recomendable que no acaricies la zona de la cabeza en las primeras interacciones, ya que esta área es más sensible.
  • Cada perro es diferente, por lo que observar sus reacciones será clave para encontrar la técnica que más lo relaje y lo haga sentir seguro.
formas de acariciar un perro
No se necesitan palmadas rápidas para generar confianza con tu perro.

No se necesitan palmadas rápidas para generar confianza con tu perro.

Un perro que recibe el tipo correcto de contacto físico no solo se siente más relajado, sino que también fortalece su vínculo con la persona. Solo deberás adaptar los gestos y respetar sus señales para marcar la diferencia en la relación, generando confianza y bienestar a largo plazo para ambos.

LAS MAS LEIDAS

Te puede interesar

Elegir este truco para evitar insectos en cualquier rincón de casa, es una idea efectiva y sin gastar en ingredientes caros.

No es laurel ni vinagre: el truco efectivo con solo un ingrediente que aleja las arañas y cucarachas de casa

Por Redacción
10 trucos en 10 minutos: como limpiar y ordenar tu hogar sin esfuerzo

10 trucos en 10 minutos: cómo limpiar y ordenar tu hogar sin esfuerzo

Por Redacción
la maceta quemada no las tires, tenes un tesoro en casa: la forma de aprovecharla

La maceta quemada no las tires, tenés un tesoro en casa: la forma de aprovecharla

Por Andrés Aguilera
Toallas suaves y frescas con trucos caseros de limpieza para tu hogar.

El secreto de las abuelas para que las toallas queden suaves sin suavizante

Por Andrés Aguilera