No es dónde los acariciás: los trucos poco conocidos para que un perro confíe en vos, según expertos

Algunos gestos o trucos al interactuar con un perro pueden generar un efecto positivo. Eso podría marcar una mejor confianza y bienestar del animal.

Tener un perro implica mucho más que alimentarlo y pasearlo. Existe una manera de contacto que, si la aplicás bien, mejorará la relación y creará un ambiente de confianza. Lo curioso es que pocos aplican estos trucos de forma consciente, aunque los resultados suelen ser notorios y casi inmediatos para el comportamiento del animal.

Algunas zonas del cuerpo del animal responden mejor que otras a la interacción física. Elegir los movimientos y lugares correctos puede aumentar el nivel de tranquilidad y fortalecer el vínculo. El secreto está en identificar las señales de aceptación y adaptar la forma de contacto para que la experiencia sea placentera para ambos.

Comprender el lenguaje corporal es un gesto importante antes de iniciar el contacto Para los especialista de American Kennel Club, antes de acercar la mano es esencial interpretar las señales del perro.

Si sus orejas están relajadas, su cola se mueve suavemente y mantiene una postura tranquila, significa que está abierto a la interacción .

están relajadas, su se mueve suavemente y mantiene una tranquila, significa que está . En cambio, si retrocede o se pone rígido, es mejor esperar. Este paso es fundamental porque no todos los perros aceptan el contacto en cualquier momento.

Entender estos signos, evita generar estrés y demuestra respeto hacia el animal. La observación atenta previene situaciones incómodas y establece una base de confianza. De hecho, este respeto inicial puede convertirse en el primer paso hacia una relación más sólida y armoniosa.

Algunos lugares y movimientos del cuerpo del perro transmiten calma Las caricias más efectivas no siempre son las que los dueños imaginan. Muchos perros disfrutan más cuando se les acaricia suavemente en el pecho , la base del cuello o detrás de las orejas .

, la o . Por eso, es mejor que evites movimientos bruscos o palmadas rápidas al inicio, ya que pueden provocar incomodidad . Con el tiempo y la confianza , se pueden explorar otras áreas como el lomo o la espalda , siempre con movimientos lentos y constantes .

o al inicio, ya que pueden provocar . Con el y la , se pueden explorar otras áreas como el o la , siempre con movimientos y . También, es recomendable que no acaricies la zona de la cabeza en las primeras interacciones , ya que esta área es más sensible .

Cada perro es diferente, por lo que observar sus reacciones será clave para encontrar la técnica que más lo relaje y lo haga sentir seguro. Un perro que recibe el tipo correcto de contacto físico no solo se siente más relajado, sino que también fortalece su vínculo con la persona. Solo deberás adaptar los gestos y respetar sus señales para marcar la diferencia en la relación, generando confianza y bienestar a largo plazo para ambos.