Sin gluten y sin lactosa: la receta de pan nube, ideal para sándwich, con sólo 3 ingredientes

Receta. Este alimento proteico es ideal para quienes no comen harinas y para quienes entrenan. Aprendé a hacerlo rápido, fácil y sencillo.

La receta ideal para preparar pan nube sin lactosa y sin gluten. - Imagen ilustrativa / Los Andes

La receta ideal para preparar pan nube sin lactosa y sin gluten. - Imagen ilustrativa / Los Andes

Foto:

Por Redacción

El pan nube es un alimento acorde para quienes no comen harina, ya sea por dieta, por celiaquía o por intolerancia al gluten. En esta nota te compartimos la receta ideal para hacerlo en tu casa con sólo 3 ingredientes de manera rápida, fácil y sencilla, sin gastar una fortuna.

pan nubee
La receta ideal para preparar pan nube sin lactosa y sin gluten. - Imagen ilustrativa / Los Andes

La receta ideal para preparar pan nube sin lactosa y sin gluten. - Imagen ilustrativa / Los Andes

Su textura algodonada y la ausencia de harina lo convierten en una de las opciones más buscadas para quienes están a dieta o quieren comer sin gluten. El pan nube es una preparación a base de huevo y sin harina, que es conocido por su textura liviana y esponjosa.

Aunque muchos buscan reemplazarlo como sustituto del pan, en realidad su sabor y textura están más cerca de un merengue salado.

claras
La clave para preparar pan nube es batir las claras a punto nieve. - Imagen ilustrativa / Los Andes

La clave para preparar pan nube es batir las claras a punto nieve. - Imagen ilustrativa / Los Andes

Si bien el pan nube es bajo en calorías y sin gluten, contiene menos fibra y saciedad que un pan integral, por lo que funciona mejor como snack ligero o complemento de una comida que como reemplazo total del pan tradicional.

Cómo preparar pan nube en casa

Para llevar a cabo esta preparación solamente necesitamos 3 ingredientes y se pueden hacer tanto dulces como salados.

Ingredientes

  1. Claras de huevo
  2. Sal o azúcar
  3. Polvo de hornear o almidón de maíz

Paso a paso para preparar pan nube

  1. Batir las claras a punto de nieve
  2. Sumar el azúcar, si se quiere dulce, o la sal, si se prefiere salado. Es importante hacerlo de a poco mientras se está batiendo.
  3. Incorporar una cucharada de polvo de hornear o una cucharada de almidón de maíz con movimientos envolventes. Esto es para darle más cuerpo.
  4. Formar montoncitos sobre papel manteca. Es importante saber que crecerán.
  5. Hornear a 150 °C por 20–25 minutos. (También se puede hacer en una sartén de teflón hasta que se pongan dorados)
  6. Dejar enfriar y disfrutar.
pan nube
La receta para preparar pan nube sin lactosa y sin gluten. - Imagen ilustrativa / Los Andes

La receta para preparar pan nube sin lactosa y sin gluten. - Imagen ilustrativa / Los Andes

Podés sumar colorantes naturales como esencia de vainilla, cacao o canela para darle un toque de color en el caso de que los quieras dulces.

Es importante saber que, la clave está en batir las claras a punto de nieve como si fuera un merengue italiano, y hornearlos hasta que se inflen y tomen un dorado suave.

