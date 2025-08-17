Sin gluten y sin lactosa: la receta de pan nube, ideal para sándwich, con sólo 3 ingredientes

El pan nube es un alimento acorde para quienes no comen harina, ya sea por dieta, por celiaquía o por intolerancia al gluten. En esta nota te compartimos la receta ideal para hacerlo en tu casa con sólo 3 ingredientes de manera rápida, fácil y sencilla, sin gastar una fortuna.
La receta ideal para preparar pan nube sin lactosa y sin gluten. - Imagen ilustrativa / Los Andes
Su textura algodonada y la ausencia de harina lo convierten en una de las opciones más buscadas para quienes están a dieta o quieren comer sin gluten. El pan nube es una preparación a base de huevo y sin harina, que es conocido por su textura liviana y esponjosa.
Aunque muchos buscan reemplazarlo como sustituto del pan, en realidad su sabor y textura están más cerca de un merengue salado.
La clave para preparar pan nube es batir las claras a punto nieve. - Imagen ilustrativa / Los Andes
Si bien el pan nube es bajo en calorías y sin gluten, contiene menos fibra y saciedad que un pan integral, por lo que funciona mejor como snack ligero o complemento de una comida que como reemplazo total del pan tradicional.
Cómo preparar pan nube en casa
Para llevar a cabo esta preparación solamente necesitamos 3 ingredientes y se pueden hacer tanto dulces como salados.
Ingredientes
- Claras de huevo
- Sal o azúcar
- Polvo de hornear o almidón de maíz
Paso a paso para preparar pan nube
- Batir las claras a punto de nieve
- Sumar el azúcar, si se quiere dulce, o la sal, si se prefiere salado. Es importante hacerlo de a poco mientras se está batiendo.
- Incorporar una cucharada de polvo de hornear o una cucharada de almidón de maíz con movimientos envolventes. Esto es para darle más cuerpo.
- Formar montoncitos sobre papel manteca. Es importante saber que crecerán.
- Hornear a 150 °C por 20–25 minutos. (También se puede hacer en una sartén de teflón hasta que se pongan dorados)
- Dejar enfriar y disfrutar.
Podés sumar colorantes naturales como esencia de vainilla, cacao o canela para darle un toque de color en el caso de que los quieras dulces.
Es importante saber que, la clave está en batir las claras a punto de nieve como si fuera un merengue italiano, y hornearlos hasta que se inflen y tomen un dorado suave.