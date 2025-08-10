Cómo hacer ravioles de zapallo sin harina y saludables: una receta ligera y deliciosa

Una versión diferente de los ravioles que en su receta no utiliza harina y aprovecha el sabor del zapallo. Una preparación nutritiva y ligera.

La receta de los ravioles de zapallo anco resulta perfecta para quienes buscan opciones con menos calorías y sin gluten.

Los ravioles son un clásico de la cocina casera pero su masa suele incluir harina de trigo, lo que los vuelve pesados o poco aptos para personas con intolerancia al gluten. Por eso, esta receta alternativa usa láminas finas de zapallo como base, creando un plato más liviano y con un perfil nutricional beneficioso para la salud.

Además de ser libres de gluten, estos ravioles aportan fibra, vitaminas y antioxidantes que siempre están presentes en el zapallo. La receta permite variar el relleno según el gusto y se adapta a preparaciones rápidas. Es una manera de disfrutar un plato tradicional reduciendo la carga calórica y aumentando el valor nutritivo.

ravioles de zapallo Ingredientes y forma de preparación de los ravioles de zapallo Para cuatro porciones necesitás un zapallo anco o calabaza pequeña.

Ingredientes 200 gramos de ricota descremada

50 gramos de queso rallado

Sal, pimienta y nuez moscada a gusto.

El zapallo deberás cortarlo en láminas finas con mandolina o cuchillo afilado, que funcionarán como masa para envolver el relleno.

Preparación Para el relleno, deberás mezclar ricota , queso rallado y condimentos .

, y . Colocá una cucharada de relleno sobre una lámina de zapallo y cubrí con otra , sellando los bordes con suavidad.

Los ravioles deberás cocinarlos al vapor o en agua hirviendo durante unos minutos, cuidando que el zapallo conserve su forma. Algunos consejos para una mejor textura y sabor Es importante que elijas zapallos firmes y frescos para que las láminas no se rompan.

para que las láminas no se rompan. Si querés darle un toque extra de sabor , añadí espinaca picada al relleno o acompañá con salsa de tomate natural. La cocción al vapor ayuda a que los ravioles conserven más nutrientes que al hervirlos.

La cocción al vapor ayuda a que los ravioles conserven más nutrientes que al hervirlos. Estos ravioles también podés gratinarlos en el horno con un poco de queso light, logrando una capa dorada sin añadir exceso de grasa. Así crearás un plato versátil que podés servirlo como entrada ligera o como plato principal acompañado de ensaladas frescas. Los ravioles de zapallo sin harina son una opción saludable, sin gluten y muy sabrosa. Una receta simple que reinventa un clásico, sobre todo de los domingos en familia, y permite cuidarse sin dejar de disfrutar.