Budín de zanahoria, la receta fácil, húmeda y económica para este fin de semana

Esta es una de las recetas más fáciles de preparar y es ideal para compartir en familia durante este fin de semana.

Este budín es ideal para la merienda, para compartir en un desayuno especial o incluso para llevar a un encuentro con amigos durante el fin de semana. Su textura húmeda y su sabor intenso a zanahoria lo convierten en un infaltable en cualquier época del año.

Ingredientes

  • 3 huevos.
  • 150 g de azúcar.
  • Esencia de vainilla a gusto.
  • 80 ml de aceite neutro.
  • 20 ml de leche vegetal (opcional)
  • 180 g de harina leudante (o harina común + 2 cditas de polvo de hornear)
  • 2 zanahorias medianas.
  • 50 g de nueces picadas.
Paso a paso para hacer budín de zanahoria

  1. En una taza grande, batí los huevos con el azúcar hasta que se integren bien. Agregar la esencia de vainilla y el aceite, y seguir batiendo hasta obtener una mezcla homogénea.
  2. Rallar finamente las zanahorias y sumarlas a la mezcla. Revolver suavemente para integrarlas bien.
  3. Tamizar la harina con el polvo de hornear e incorporarlos a la preparación en tandas, mezclando con movimientos envolventes. Agrega las nueces picadas y, si la masa se siente demasiado espesa, agrega un chorrito de leche vegetal para aligerarla.
  4. Verter la mezcla en un molde de 22 cm previamente aceitado o enmantecado. Llevar a horno precalentado a 180°C y hornear por aproximadamente 35 minutos, o hasta que al insertar un cuchillo, salga limpio.
  5. Mientras el budín se enfría, mezcla el queso crema con el azúcar impalpable hasta obtener una crema suave.
  6. Una vez que el budín esté completamente frío, cúbrelo con el glaseado y decore con más nueces picadas si se desea.
