Budín de zanahoria, la receta fácil, húmeda y económica para este fin de semana

Esta es una de las recetas más fáciles de preparar y es ideal para compartir en familia durante este fin de semana.
El budín de zanahoria es un clásico infaltable y una opción deliciosa, esponjosa y con un aroma irresistible que inunda toda la casa mientras se hornea. Además, es una de las recetas más fáciles de hacer, económica y con ingredientes que probablemente ya tengas en tu casa.
Este budín es ideal para la merienda, para compartir en un desayuno especial o incluso para llevar a un encuentro con amigos durante el fin de semana. Su textura húmeda y su sabor intenso a zanahoria lo convierten en un infaltable en cualquier época del año.
La combinación de la acidez de la zanahoria con la dulzura de la mezcla y la suavidad de la miga hacen que sea un éxito asegurado. Además, su versatilidad permite que se le agreguen frutos secos, chispas de chocolate o incluso un glaseado para darle un toque extra de sabor.
Ingredientes
- 3 huevos.
- 150 g de azúcar.
- Esencia de vainilla a gusto.
- 80 ml de aceite neutro.
- 20 ml de leche vegetal (opcional)
- 180 g de harina leudante (o harina común + 2 cditas de polvo de hornear)
- 2 zanahorias medianas.
- 50 g de nueces picadas.
Paso a paso para hacer budín de zanahoria
- En una taza grande, batí los huevos con el azúcar hasta que se integren bien. Agregar la esencia de vainilla y el aceite, y seguir batiendo hasta obtener una mezcla homogénea.
- Rallar finamente las zanahorias y sumarlas a la mezcla. Revolver suavemente para integrarlas bien.
- Tamizar la harina con el polvo de hornear e incorporarlos a la preparación en tandas, mezclando con movimientos envolventes. Agrega las nueces picadas y, si la masa se siente demasiado espesa, agrega un chorrito de leche vegetal para aligerarla.
- Verter la mezcla en un molde de 22 cm previamente aceitado o enmantecado. Llevar a horno precalentado a 180°C y hornear por aproximadamente 35 minutos, o hasta que al insertar un cuchillo, salga limpio.
- Mientras el budín se enfría, mezcla el queso crema con el azúcar impalpable hasta obtener una crema suave.
- Una vez que el budín esté completamente frío, cúbrelo con el glaseado y decore con más nueces picadas si se desea.