Budín de zanahoria, la receta fácil, húmeda y económica para este fin de semana

Esta es una de las recetas más fáciles de preparar y es ideal para compartir en familia durante este fin de semana.

El budín de zanahoria es un clásico infaltable y una opción deliciosa, esponjosa y con un aroma irresistible que inunda toda la casa mientras se hornea. Además, es una de las recetas más fáciles de hacer, económica y con ingredientes que probablemente ya tengas en tu casa.

Este budín es ideal para la merienda, para compartir en un desayuno especial o incluso para llevar a un encuentro con amigos durante el fin de semana. Su textura húmeda y su sabor intenso a zanahoria lo convierten en un infaltable en cualquier época del año.

La combinación de la acidez de la zanahoria con la dulzura de la mezcla y la suavidad de la miga hacen que sea un éxito asegurado. Además, su versatilidad permite que se le agreguen frutos secos, chispas de chocolate o incluso un glaseado para darle un toque extra de sabor.

Ingredientes 3 huevos.

150 g de azúcar.

Esencia de vainilla a gusto.

a gusto. 80 ml de aceite neutro.

20 ml de leche vegetal (opcional)

(opcional) 180 g de harina leudante (o harina común + 2 cditas de polvo de hornear)

(o harina común + 2 cditas de polvo de hornear) 2 zanahorias medianas.

50 g de nueces picadas.