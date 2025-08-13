13 de agosto de 2025 - 20:00

Con 2 zanahorias y 3 huevos, hacé esta receta proteica de muffins salados sin harinas

Recetas de comida: cómo preparar muffins salados saludables con pocos ingredientes y alto contenido proteico.

Con 2 zanahorias y 3 huevos, hacé esta receta proteica de muffins salados sin harinas
Por Andrés Aguilera

La combinación de ingredientes simples puede transformar la cocina en un espacio saludable y creativo. Con 2 zanahorias y 3 huevos, se puede elaborar una receta nutritiva y rápida que potencia el aporte proteico. Explorar estas recetas con ingredientes básicos permite disfrutar de comida casera sin necesidad de harinas, ideal para un desayuno o merienda diferente y saludable.

Leé además

la tabla vieja de la cocina no la tires, tenes un tesoro en casa: dos formas de aprovecharla

La tabla vieja de la cocina no la tires, tenés un tesoro en casa: dos formas de aprovecharla

Por Redacción
Antes de tirar la lata de gaseosa, guardá el anillo de metal porque puede solucionar de forma permanente un objeto del hogar.

Los anillos de las latas de gaseosa no los tires, tenés un tesoro: la forma útil de aprovecharlos

Por Redacción

Ingredientes necesarios para muffins salados proteicos

Para preparar esta receta, se necesitan:

  • 2 zanahorias medianas, ralladas

  • 3 huevos grandes

  • 50 gramos de queso rallado bajo en grasa

  • 1 cucharada de aceite de oliva

  • Sal y pimienta a gusto

  • Opcional: hierbas frescas como perejil o ciboulette

image

Estos ingredientes naturales aportan sabor y proteínas, manteniendo la receta ligera y fácil de digerir.

Paso a paso para preparar muffins salados sin harinas

  • Precalentar el horno a 180°C y preparar moldes para muffins con papel manteca o aceite.

  • Rallar las zanahorias y colocarlas en un bowl amplio.

  • Batir los huevos y añadirlos a las zanahorias, mezclando bien.

  • Incorporar el queso rallado, aceite y especias, asegurando una mezcla homogénea.

  • Verter la preparación en los moldes, llenándolos hasta ¾ de su capacidad.

  • Hornear durante 20-25 minutos o hasta que al pincharlos con un cuchillo, este salga limpio.

  • Dejar enfriar unos minutos antes de desmoldar para mantener la textura firme y esponjosa.

Con 2 zanahorias y 3 huevos, hacé esta receta proteica de muffins salados sin harinas

Beneficios y consejos para cocinar comida saludable

Estos muffins salados ofrecen varias ventajas:

  • Aportan proteínas de alta calidad gracias a los huevos y el queso.

  • Evitan harinas refinadas, ideales para dietas bajas en carbohidratos.

  • Son prácticos para conservar en la heladera hasta 3 días y recalentar en minutos.

Tips adicionales: se puede variar con verduras como calabaza o zapallitos, o agregar semillas de girasol para un toque crocante y nutritivo.

LAS MAS LEIDAS

Te puede interesar

en solo 15 minutos, prepara las galletas de brownie de chocolate mas crocantes por fuera y suaves por dentro

En solo 15 minutos, prepará las galletas de brownie de chocolate más crocantes por fuera y suaves por dentro

Por Redacción
Helado keto con ingredientes saludables: recetas fáciles, buena nutrición y deliciosa comida

Cómo hacer en 20 minutos helado keto: cada ingrediente es un beneficio para el cuerpo

Por Andrés Aguilera
la mejor receta de galletitas de coco con pocos ingredientes de tu cocina e ideales para el mate

La mejor receta de galletitas de coco con pocos ingredientes de tu cocina e ideales para el mate

Por Redacción
Esta receta es apta para las personas que buscan un cambio de alimentación.

La receta de las masas de papa para empanadas, sin TACC, fáciles y súper livianas

Por Andrés Aguilera