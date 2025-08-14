14 de agosto de 2025 - 19:30

Cómo hacer un tiramisú en 10 minutos con 4 ingredientes que tenés en la cocina

Recetas. Descubrí cómo preparar un postre clásico de la comida italiana en un abrir y cerrar de ojos.

Por Andrés Aguilera

Las recetas de tiramisú exprés, ideales para los que buscan un postre rápido y delicioso, se puede lograr con solo cuatro ingredientes que seguramente ya tenés en tu heladera y alacena. El tiramisú es uno de los postres más famosos del mundo. Su nombre, que significa "levántame" en italiano, hace referencia a su poder revitalizante.

Con esta versión argentina, podés disfrutar de su sabor único de forma simple. No requiere horno y se ensambla en minutos. Pero muchos creen que es una preparación compleja, lo cual no es así. La clave está en la elección de ingredientes de calidad y en un buen café.

image

Receta de tiramisú: los ingredientes perfectos para tu postre rápido

Para esta versión simplificada, vas a necesitar:

  • Vainillas (bizcochos de soletilla)

  • Café fuerte (frío)

  • Crema de leche

  • Azúcar

El café, la base de sabor de este postre, debe ser intenso y estar frío. La crema de leche, por su parte, le dará la textura cremosa y delicada que lo caracteriza.

Elegí una que tenga un buen porcentaje de grasa para que monte bien. El azúcar es el endulzante que le da equilibrio.

Paso a paso: cómo preparar esta receta de postre en menos de 15 minutos

  • Preparación del café: Hacé un café bien cargado y dejalo enfriar.

  • Batido de crema: En un bol, batí la crema de leche con el azúcar hasta lograr un punto chantilly firme.

  • Montaje del postre:

    • Mojá rápidamente las vainillas en el café.

    • Disponé una capa de vainillas en el fondo de un recipiente.

    • Cubrí con una capa de la crema batida.

    • Repetí el proceso hasta llenar el molde.

  • Toque final: Cubrí con una fina capa de cacao en polvo espolvoreado.

image

La clave para que salga bien es no excederse con el café al remojar las vainillas, solo un par de segundos es suficiente. Así, el postre no se desarma.

Otra sugerencia es dejarlo reposar en la heladera por unos 15 minutos. Esto permite que los sabores se integren y que la textura sea la ideal.

