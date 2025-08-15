15 de agosto de 2025 - 02:50

6 trucos simples y efectivos para dejar de estar pendiente del celular, según expertos

Algunos expertos sugieren 6 trucos simples para reducir el tiempo frente al celular. Con pequeños cambios diarios se puede recuperar la atención a la realidad.

El celular puede ser una distracción si lo tenés todo el día a mano, por eso existen trucos sencillos para una relación más saludable.

Por Redacción

En la actualidad, el celular se ha convertido en una extensión del cuerpo para muchas personas. Sin embargo, este uso constante puede generar estrés, afectar el sueño y reducir la concentración. Por eso, existen algunos trucos diarios para disminuir la dependencia y recuperar el control sobre el tiempo y la atención.

Expertos explican que no se trata de eliminar el uso del celular, sino de establecer algunas normas saludables. Adoptar trucos como rutinas específicas ayuda a romper la necesidad constante de revisar notificaciones, lo que mejora la calidad de vida y la conexión con el entorno inmediato.

trucos celular
Establecer tiempos y espacios sin celular

A través de un estudio de AKJournals, explicaron que una de las recomendaciones más efectivas para disminuir la dependencia del celular es que establezcas momentos del día en los que el dispositivo quede fuera de alcance.

  • Por ejemplo, no llevarlo a la mesa durante las comidas o dejarlo en otra habitación antes de dormir.
  • Además, es útil activar funciones como el modo “no molestar” en horarios determinados, de forma que las notificaciones no interrumpan actividades importantes. Este tipo de límites favorece el autocontrol y evita caer en revisiones innecesarias que se vuelven automáticas.

Por eso, tener el celular cerca, aunque esté apagado, puede reducir la capacidad de concentración. Es un claro ejemplo para limitar el uso en espacios como el dormitorio o durante reuniones familiares, ya que contribuye a mejorar la interacción cara a cara y el descanso.

trucos celular
Además, existen estos otros trucos para lograr cambios en el uso diario

Reducir el tiempo de uso del celular no requiere cambios drásticos, sino ajustes progresivos que permitan una adaptación natural.

  • Una técnica recomendada es que midas el tiempo que pasás frente a la pantalla mediante aplicaciones de seguimiento y luego reducirlo poco a poco.
  • Otra estrategia es que logres reemplazar ciertos momentos de uso por actividades alternativas, como leer un libro, caminar o conversar con alguien.
  • Programá pausas sin celular durante el día. Eso puede disminuir la ansiedad por revisarlo.
  • Una opción útil es que desactives notificaciones de redes sociales y correo, lo que reduce las interrupciones y la necesidad de estar pendiente constantemente.

Con el tiempo, estos cambios se transforman en hábitos y permiten disfrutar de una relación más equilibrada con la tecnología.

trucos celular
Adoptar medidas para reducir el uso excesivo del celular es clave para mejorar la concentración y la calidad de vida. Con pequeños cambios diarios, como establecer límites de tiempo y buscar alternativas, lograrán que reconectes con el entorno y evites que la tecnología controle por completo la atención y el bienestar.

