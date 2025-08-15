6 trucos simples y efectivos para dejar de estar pendiente del celular, según expertos

En la actualidad, el celular se ha convertido en una extensión del cuerpo para muchas personas . Sin embargo, este uso constante puede generar estrés , afectar el sueño y reducir la concentración . Por eso, existen algunos trucos diarios para disminuir la dependencia y recuperar el control sobre el tiempo y la atención.

Expertos explican que no se trata de eliminar el uso del celular, sino de establecer algunas normas saludables. Adoptar trucos como rutinas específicas ayuda a romper la necesidad constante de revisar notificaciones , lo que mejora la calidad de vida y la conexión con el entorno inmediato.

A través de un estudio de AKJournals , explicaron que una de las recomendaciones más efectivas para disminuir la dependencia del celular es que establezcas momentos del día en los que el dispositivo quede fuera de alcance .

El celular puede ser una distracción si lo tenés todo el día a mano, por eso existen trucos sencillos para una relación más saludable.

Por eso, tener el celular cerca , aunque esté apagado , puede reducir la capacidad de concentración . Es un claro ejemplo para limitar el uso en espacios como el dormitorio o durante reuniones familiares, ya que contribuye a mejorar la interacción cara a cara y el descanso .

Además, existen estos otros trucos para lograr cambios en el uso diario

Reducir el tiempo de uso del celular no requiere cambios drásticos, sino ajustes progresivos que permitan una adaptación natural.

Una técnica recomendada es que midas el tiempo que pasás frente a la pantalla mediante aplicaciones de seguimiento y luego reducirlo poco a poco.

que pasás frente a la pantalla mediante de seguimiento y luego reducirlo poco a poco. Otra estrategia es que logres reemplazar ciertos momentos de uso por actividades alternativas , como leer un libro, caminar o conversar con alguien.

ciertos de uso por , como un libro, o con alguien. Programá pausas sin celular durante el día. Eso puede disminuir la ansiedad por revisarlo.

durante el día. Eso puede disminuir la por revisarlo. Una opción útil es que desactives notificaciones de redes sociales y correo, lo que reduce las interrupciones y la necesidad de estar pendiente constantemente.

Con el tiempo, estos cambios se transforman en hábitos y permiten disfrutar de una relación más equilibrada con la tecnología.

Adoptar medidas para reducir el uso excesivo del celular es clave para mejorar la concentración y la calidad de vida. Con pequeños cambios diarios, como establecer límites de tiempo y buscar alternativas, lograrán que reconectes con el entorno y evites que la tecnología controle por completo la atención y el bienestar.